基隆河遭污染 龔明鑫：台水也是受害者 盼早日查明原因

基隆河日前遭油污染，影響基隆約10.5萬戶、新北市汐止區4.7萬戶用水。經濟部長龔明鑫今天(1日)在立法院受訪表示，台水也是受害者之一，由於基隆河為縣市管理河川，希望基隆市政府、檢調趕緊查明污染原因。

台水指出，11月27日清晨6時26分於基隆河八堵抽水站做例行巡查時，發現河面出現油污情形，隨即依應變程序停止抽取基隆河原水，迅速切換新山水庫供水等緊急處置，而在通報基隆市環保局，環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，也發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊有少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲污染行為人。

龔明鑫表示，經過這幾天努力已慢慢解決，台水也有提出補償措施，包括水費減免3度，用戶若自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台水也將憑證核銷相關費用。