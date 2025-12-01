基隆河遭油污染！環保局重罰台水50萬「持續追查染源」

即時中心／廖予瑄報導

日前基隆河遭油污污染，造成基隆市與新北市汐止區15.2萬戶的自來水出現油耗味。對此，基隆市環保局今（12/1）日指出，經稽查後，依「飲用水管理條例」開罰台水50萬元罰鍰，並將會同警察局、台水公司等有關單位積極追查污染源，「ㄧ但確認為人為不法造成，將依水污染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。」

基隆市環保局指出，台水公司從上（11）月27日開始，便提供含有油耗味的自來水給民眾，造成基隆市與新北市汐止區15.2萬戶（基隆約10.5萬戶、汐止約4.7萬戶）的民眾受影響。

對此，環保局也派員前往八堵抽水站及新山淨水場稽查，並發現八堵抽水站的「水面油膜感測器」已故障，懷疑這是台水延誤通報水污事件的原因之一；並依違反「飲用水管理條例」，處台水50萬元罰鍰。

「環保局於水公司上月27日通報污染後30分鐘內，即到場進行污染管制與沿線巡檢，並每日連續對新山淨水場及新山水庫等疑似受污染區域水質採樣送驗」，環保局強調，後續將持續瞭解相關設備及措施是否有違反「水污染防治措施計畫」，若有發現違反事項將依水污染防治法規定裁罰。

另外，本次水汙染事件可能涉及投放妨衛生，或有害健康物質於供公眾所飲水源，「有造成公共危險之虞」，因此基隆會持續與警察局、台水公司等有關單位，追查污染源，「ㄧ旦確認為人為不法造成，將依水污染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。」

