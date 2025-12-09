基隆河遭油污污染 台水啟動減免半個月水費！用戶不需申請

八堵抽水站上月底發生油污事件，使基隆河出現油污污染，影響許多居民用水。（翻攝Google Maps）

基隆河上月底出現油污污染，迫使抽水作業緊急停止。台灣自來水公司今表示，為減輕受影響區域住戶的不便，將主動減免半個月水費，由後續帳單直接扣抵，用戶無須提出申請。同時，台水成立「馬上辦服務中心」提供諮詢，後續減收費用也將依地檢署偵查結果向污染者求償。

油污後供水是否安全？

台水說明，11月27日八堵抽水站發生油污事件後，公司在第一時間完成水源切換、淨水設備調整與水質監測，確保供水維持安全無虞。此次補償範圍包含新山淨水場供水區域，涵蓋基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區，以及新北市汐止區。

為協助住戶理解水質變化與補償作業，台水於基隆與汐止兩地同步成立跨單位的「馬上辦服務中心」。民眾若對水質、清洗水塔方式、補償申請或水費減免有任何疑慮，可直接到服務中心諮詢，由專人協助回答。

水塔需要清洗怎麼辦？補償如何申請？

台水補充，若民眾因事件委託廠商清洗水塔，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件申請補償。受理時間自12月9日起至2026年2月10日止，可至基隆服務所、汐止營運所臨櫃辦理，也可採郵寄方式提出申請。

為讓住戶更便利，台水延長服務時間至平日晚上8時，並於週六與國定假日持續提供受理服務。

基隆地區水費採累進收費，第1段（1至20度）每度7.35元，第2段（21至30度）每度9.45元，第3段（31至50度）每度11.55元，第4段（51度以上）每度12.075元。台水強調，此次減免半個月費用將於之後帳單自動扣抵，民眾無須額外辦理。

