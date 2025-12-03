即時中心／廖予瑄報導

基隆河日前遭油污污染，導致基隆市與新北市汐止區15.2萬戶的自來水出現油耗味。對此，台灣自來水公司今（3）日也表示，由於目前基隆河上仍然可以看到油花殘留，「顯示污染尚未完全排除」，因此已全面停止取用河水，並加強沿線巡查。

台水說明，目前暖暖淨水場改由西勢水庫全量供水，但也會設法從新山淨水場調度支援，每日提供約1萬噸的水量，「經評估整體調度支援後，現階段尚可維持約10日供水，暫無影響供水之情形。

另外，對於疑似污染點的清理作業，台水指出，今日基隆市政府已派員進場清理，「有助於確保本公司取水安全」；至於造成污染的源頭及責任認定，仍應由水污染防治主管機關依法辦理。

台水強調，將持續加強監測與應變，「全力確保民眾供水安全與穩定。」

原文出處：快新聞／基隆河面還有油花 台水：全面停止取用河水

