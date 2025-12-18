基隆河頻傳浮油污白沫研擬取水口上移？經長回應了

基隆市環保局人員前往採水樣檢測，初驗沒有油污。(記者盧賢秀攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕基隆在地水源污染事件近期頻傳，繼水面發現油污後又出現白沫。談及經濟部是否研擬將取水口更往上游移動以確保水源潔淨，經濟部長龔明鑫表示，取水口移動會牽涉到集水面積，目前較好做法是加強監控。

基隆河支流暖暖溪流域的水源橋今(18)日上午發現橋下出現大量不明白色泡沫，台水表示，泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水，並在現場取水口設有三道防護措施。

台水說明，發現不明泡沫位置距離八堵抽水站上游約1.3公里的暖暖溪，發現時泡沫尚未進入基隆河主流，為維護用水安全，已預防性停止抽取基隆河原水。

龔明鑫今出席部內業務會報會議前受訪表示，當初取水口設址有考量，如果往上游走，集水面積會變小，遇到枯水期會影響水量，目前而言較好的做法是加強監控，這次很快發現就立即暫停取水，目前新山水庫蓄水量還算充分，供水無虞。

台水指出，目前八堵抽水站暫停取水，在原水停止抽取期間，新山水庫供水量充足，對民眾日常用水不致造成影響；目前新山水庫蓄水率約6成。

