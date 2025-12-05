基隆河飄油汙「居民怒自來水有汽油味」 市府啟動3大補助計畫

基隆市政府持續進行汙水處理。（圖／翻攝自基隆市政府官網）

基隆河八堵抽水站附近河面11月27日發現油汙，造成基隆七堵、安樂等區及新北汐止不少住戶家中自來水出現刺鼻汽油味，更有人抱怨買不到桶裝水。對此，基隆市府啟動「1127水污事件專案補助計畫」，預估有7萬1175戶可進行申請。

基隆市財政處長謝妙蓮指出，本次補助對象以台灣自來水股份有限公司公告本事件受災範圍內之家戶（預估為7萬1175戶）申請人以房屋所有權人及承租人之自然人為主，另水塔清洗補助之申請人資格則依自來水公司公告為準。

受理範圍及補助項目如下，以申請1次為限：

1、114年11月27日至114年12月1日期間，購買包裝水（如瓶裝水、桶裝水、杯水）支應生活所需用水產生的費用，應檢具北北基地區實體商家收據、發票，如為網路商家之電子發票應列印為紙本、如為載具發票應列印交易明細紙本，以實際發生數為補助金額。

2、114年11月27日至114年12月1日期間，因本事件發生身體不適而有就醫事實，應檢具收據及診斷書（足證與本事件相關），以就醫的實質醫療支出為補助金額。

3、114年11月27日至114年12月31日期間， 因本事件而更換家用淨水設備之濾芯者，應檢具家用淨水器環境及更換濾芯照，及收據、發票，每家戶補助上限新台幣1000元為限。（註：本項補助範圍不含簡易攜帶型濾水壺）

1127水污事件專案補助計畫。（圖／翻攝自基隆市政府官網）

民眾若有需要，應填具申請文件，若委託代理人應填具委託書，並檢具發票或收據（正本）、申請人領據及金融帳號影本，申請人及代理人身分證明文件影本及申請人房屋證明文件，若為承租人應檢附租約影本，向當地里長或區公所民政課提出申請。由區公所受理申請並審核符合受災資格、補助範圍及標準後，以匯款方式補助申請人，匯款手續費由本府負擔。

另外，民眾因本事件如有委外業者清洗水塔事實，得由區公所協助自來水公司代收申請文件，代收期間為114年12月16日起至115年2月10日止。民眾可持台灣自來水公司提供的申請表至各區公所辦理。

基隆市府強調，申請人所提出之證件及相關文件不得有虛報浮報等申請不實情事，一經發現，將排除全部或一部之補助並追繳之，還會追究相關法律責任。

