基隆河2處油污源頭皆排除 台水：可維持10天供水

基隆河油污事件持續延燒！市府環保局最新進度，昨（2）日在福安宮旁的溝渠發現大量乳化的白色污染物，確定來自正方倉儲，最高可罰300萬元，目前正在開挖淤泥，同步進行水質檢測！不過市府傍晚最新說明，表示目前發現的2處疑似污染源都已排除，會繼續擴大追查！而大家最關心的用水問題，可能受影響的暖暖區、仁愛區高地區域，目前改由西勢水庫全量供應，加上其他淨水場調度水源，預估現階段可維持約10天的供水！

兩輛怪手進駐碇內大排輪番清淤，撈起來的淤泥不只黑還有濃濃惡臭，水面上浮著一層又一層明顯油污。乳白色又有點灰灰的，浮在水面上的油膜累積起來，肉眼清晰可見，基隆市府預計一天半內完工，讓基隆河下游水質恢復乾淨，同步也採集送驗溯源追查，發現來自附近的正方倉儲。

地面被發現大面積不明白色液體，違反水污染防治法最高開罰三百萬元，基隆市環保局局長馬仲豪說：「進油廢水並沒有妥善的處理所以環保局在今天(12/3)，依照水污法的相關規定呢，裁處正方倉儲新台幣60萬元。」環境部同步查出，客運業者的保修廠可能也疑似是污染源。客運保修廠廠長王阿水說：「洗車機的污水處理以及廢油回收的堤防。」客運業者表示配合相關查證和改善。

只是兩處疑似污染源都在基隆市，暖暖區的源遠路也讓水情再拉警報，因為就算出動攔油索，油膜匯聚累積呈乳化狀態，整層厚厚的油污還冒著泡泡，雖然水源改用西勢水庫，但供水量大約只剩十天左右，如果水質沒改善，暖暖區仁愛區高地，可能有三萬五千戶預防性停水。

基隆市長謝國樑說：「正方倉儲它是有違反相關的法令，但它不是1127的元凶。」市府成立前進指揮所，全力追查污染源，環境部也強化監測技術，還有預警制度，建立更嚴密的防護網，不只要分進合擊調查究責，更要確保用水安全。

