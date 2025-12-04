基隆油汙元凶「仍是謎」！ 謝國樑：非盛星、正方、續追查

國光客運的保養維修廠盛星動力公司，被環境部直指涉重大違規，依法告發並且勒令停工。（圖／東森新聞）





基隆自來水遭汙染事件，暖暖區的盛星動力公司，也就是國光保修廠，以及正方倉儲，涉嫌排放廢水，但市長謝國樑說，這2間公司，目前已排除是造成11月底污染基隆河水源事件的元凶。

保養廠內停放好幾台客運，技師謹慎檢查車輛狀況，並且更換齒輪油機油，這裡是位在基隆暖暖世界貨櫃園區內的盛星動力公司，同時也是國光客運的保養維修廠，然而現在卻被環境部，直指涉重大違規，可能就是汙染基隆河的兇手之一，依法告發並且勒令停工。

盛星動力資訊科技廠長王阿水：「廢油的儲油桶，環境部意思是說，超過兩百公升就要有防溢堤。」

保修廠雖然有設置回收區，但並沒有設置管線，導致滿地油汙，順著路面往保修廠旁邊坡流去，也因此流進水溝汙染水源。

盛星動力資訊科技廠長王阿水vs．記者：「說實在的，那個油怎麼可能會溢出來，因為是在室內啊，（會不會覺得很無辜），當然會啊（汙染）量那麼大，好像是整個倒下去的。」

據了解，11月27號八堵抽水站遭到汙染，11月28號台水在福安宮旁溝渠，發現大量白色汙染物沿線追查，在12月1號接連發現，正方倉儲與國光保修廠，疑似是造成汙染的來源，而從空拍畫面來看，國光客運保修廠與正方倉儲，兩者距離相當近，而汙水疑似是從一旁水道，流經福安宮旁溝渠，進到基隆河，目前保修廠，將依環境部要求設置防溢堤，至於溝渠，除了用攔油索先避免汙水流入，也派來怪手將底層，可能吸附汙染源的淤泥挖出。

不過，基隆市長謝國樑，3號傍晚受訪表示，初判2公司均非這次汙染事件元凶，將持續追查真正汙染源，但正方倉儲仍違反水污染防治法，被環保局裁罰，60萬元，原本以為，好不容易抓到汙染源真凶，現在又退回原點，這效率也不免讓基隆市民，不滿不安情緒持續累積，連喝個水，都要膽戰心驚。

