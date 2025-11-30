基隆油汙染水危機！便利商店瓶裝水被掃空 環保局設攔油索追查源頭
基隆市安樂區自來水汙染事件持續延燒，三千多戶居民反應水中出現汽油味，連洗衣服都會殘留油味。水公司雖表示淨水設備已清洗乾淨，但問題仍未解決，導致民眾必須依賴臨時供水車取水。環保局已在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站水域發現油汙並設置攔油索，懷疑可能有人亂排廢油，目前持續採樣監控水質，以確保居民用水安全。
自來水車開到社區大門前，居民們紛紛拿著各式容器前來取水，場面相當混亂。有些居民因為臨時找不到合適的瓶子，只能拿水桶或茶壺來裝水。一位民眾表示，由於通知時間太短，家中沒有足夠的容器可用，只能拿出昨天喝完的瓶子應急。另一位民眾則說，因為家中只有一個人，還要考慮容器的重量問題，所以只能臨時想辦法。
油汙事件不僅影響居民日常用水，也造成當地便利商店的瓶裝水和桶裝水被一掃而空。基隆市於28日爆發自來水油汙問題，雖然水公司宣稱淨水設備都已清洗乾淨，但安樂區仍有三千多戶居民反應水有明顯汽油味。一位居民抱怨，只要打開水龍頭，裝在桶子裡的水就會散發出濃烈的汽油味，甚至坐在客廳都能聞到廚房傳來的異味。
環保局已在崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站水域發現油汙，立即設置攔油索並持續採樣監控水質。目前懷疑可能是有人亂排廢油所造成的汙染。安樂區鶯安里長劉大維表示，整個基隆市似乎全面被污染，他建議在兩三天內先清洗水塔，把污水沖刷乾淨後，才能有正常的水源讓民眾安心飲用。
基隆衛生局也提出建議，如果家中的水還有汽油味，建議先排乾淨，暫時不要飲用。同時提醒民眾，若身體出現不適症狀，也不要自行催吐，以免造成二次傷害。相關單位正積極處理這起水汙染事件，希望能盡快恢復居民的正常用水。
