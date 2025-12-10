基隆油汙案 中央繞過市府下令取水

經濟部及環境部10日針對基隆自來水油汙案開記者會，基隆市長謝國樑（左）表示，事前並未知會市政府，檢測結果、補償辦法也沒先告知。（張志康攝）

基隆、新北汐止11月27日爆發自來水飄散汽油味，影響約15.2萬戶。經濟部、環境部10日開記者會，宣布11日起八堵抽水站試行「白天取水、晚上停抽」，若無問題，13日恢復全天取水；汙染元凶還沒抓到，但已鎖定可疑對象，據悉是廢油汙水收運清理業者，來源疑是基隆港船舶。因中央開記者會未告知基市府，市長謝國樑大歎「可惜」，呼籲相關單位應與地方通力合作；市議員則痛批部會繞過市府開記者會宣示權責，但罵聲都落在基市府，是讓市府背黑鍋。

經濟部與環境部昨早舉辦「基隆水質及因應措施說明記者會」。經濟部說，八堵油汙案發後，每天檢測水質，多日觀察未檢出油味與汙染物，預計八堵抽水站11日起先試行兩天「白天抽水、晚上停抽」，若沒問題，13日起恢復全面從基隆河取水。

台水說，到明年3、4月，基隆河都是豐水期，八堵重新抽取河水，可讓新山水庫積極儲水，因應明年枯水期用水。台水已提報「基隆地區中長期穩定供水規畫」，將投入11.7億元建置「汐止基隆聯通管」，往北延伸到六堵、八堵，工期4年，完工後每日增加2.5萬噸翡翠水庫水源直供基隆市區，但因需配合基捷工程，完工時間難定。台水已宣布提供受災戶半個月水費減免，初估損失2000萬元，未來將對汙染者求償。

環境部、基市環保局調查此次事件，汙染物明確從源遠路102巷口排出，在該區查獲國光客運子公司盛星動力、正方倉儲，各罰100萬、60萬元。環境部水保司長王嶽斌說，兩家業者並非元凶，疑另有其他汙染來源單次偷排，已啟動環檢警平台偵辦。

據悉，被鎖定的元凶是廢油汙水收運清理業者，客戶來源疑為基隆港船舶。對此，基隆地檢署表示「沒有說明」；基市府也說，待偵查結束再對外說明。

對於經濟部、環境部記者會，謝國樑昨早受訪說，很可惜未接獲通知，也不清楚要宣布什麼；相關單位不管遇到什麼困難、彼此有什麼責任，中央與地方都應通力合作，至少市府一直抱持著這種心態與想法與中央努力合作。截至10日上午，市府完全不知道台水針對定點水樣的檢測結果，包括10日記者會、9日公布補償辦法，市府都從頭到尾沒被事前告知。

台水總經理李丁來日前曾宣布，在採取水樣檢測符合標準、經第三方公正單位認可，報基市府接受後，再恢復正常取水，昨天卻逕自宣布恢復取水時間。基隆市議員韓世昱痛批，部會繞過市府開記者會，無異明白宣示權責都在中央，但實際上近日罵聲都落在市府，等於讓市府背黑鍋。