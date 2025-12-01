基隆油汙 台水挨罰50萬 檢追元凶

台灣自來水公司抽取油汙染的基隆河水，影響基隆、新北市汐止區約15萬戶用水。基隆市長謝國樑昨說，將裁罰水公司50萬元，並動用災害準備金賠償用戶。他說，現在最重要的揪出元凶，不可以讓行為人消遙法外。基隆地檢署已組成專案小組偵查。

台水第1區管理處上月27日清晨察覺自來水有異狀，因八堵抽水站抽取的基隆河水中有油汙，導致新山淨水場供水的基隆約10萬戶，新北市汐止區約5萬戶自來水散發異味，並有油膩感。台水表示，前天自來水已無異味。

廣告 廣告

基隆市建德國小、安心幼兒園水表前水質檢測合格，但校方仍覺得自來水有異味，市府協調水車供兩校廚房準備午餐，並補助有疑慮的學校，採購礦泉水供學生飲用。

國民黨立委林沛祥、廖先翔請台水總經理李丁來昨到立法院報告，謝國樑也出席。兩人說，將提案要求台水評估基隆、汐止供水系統與翡翠水庫串接，確保區域民眾能使用到最乾淨水源。

李丁來說，針對汙染物初步檢測，疑似是「柴油碎片」造成的油汙，台水已加強採樣程序，並緊急採購最新型油墨檢測器，接觸水體採樣，克服現行油膜偵測器可能產生的檢測落差。

外界關注「為何汙染未被立即偵測」，廖先翔說，台水說法是一組設備故障但未撤除，另一組設備恐怕靈敏度也不足，未能提前偵測汙染物，已要求台水全面汰換，採符合國際高標準的偵測規格，也在更上游位置增設偵測點，提高預警時間。

謝國樑表示，調查後初步判斷，全案是事業等級的油汙汙染，將依違反飲用水管理條例，裁罰台水50萬元。經濟部長龔明鑫昨赴立院受訪時表示，台水在此事件也是受害者，呼籲基隆市政府與檢調盡速查明汙染源頭。

謝國樑表示，環境部簡任技正昨到基隆了解汙染狀況，當風吹來還是聞到汽油味，表示「這件事情根本都還沒結束」。謝說，自來水用戶和台水都是受害者，這事件嚴重影響民生，甚至公共安全，懇請司法單位揪出元凶。基隆地檢署已組成專案小組，指派國土暨環保專組檢察官偵查。

基市府財政處長謝妙蓮表示，自來水汙染事件已屬災害應變範疇，將動支災害準備金用於學校與民眾必要支出。消保官莊惠媛提醒民眾保存購水憑證、水塔清洗收據、油汙照片或影片、就醫證明等資料，可透過里長協助收件申請賠償。

【看原文連結】

更多udn報導

郭台銘長女旗下公司出清鴻海5180張 套現逾11億元

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網清空剩1句話

詹惟中連累女兒被抵制 同業命理師嘆：他走下坡運

醫生提醒大腸癌年輕化 大便1形狀留意非腸躁症引起