基隆油汙 台水：將誠汙水進淨水場

基隆市爆發自來水汙染事件，立法院經濟委員會17日視察基隆地區自來水取供水設備。（張志康攝）

基隆市自來水遭汙染後，用水問題備受居民關心，立法院經濟委員會17日視察基隆地區自來水取供水設備，台灣自來水公司首度公開將誠公司疑似汙染元凶，目前由檢察官偵辦。立委林沛祥表示，盼在水質及水量足夠的前提下，引進翡翠水庫水源進入基隆，台水則指出，有計畫配合基隆捷運施工建設供水幹管，提升台北自來水處供應新北市汐止水量，除可滿足汐止全區，還可供應基隆部分地區。

台水總工程師王傳政昨率先做簡報，首度公開將誠公司疑似就是汙染元凶，將誠自台中港取得船舶廢油後，經油水分離再將溶於水的部分注入基隆河，八堵抽水站水面油膜偵測器反應不及，致使部分汙染進入新山淨水場。

王傳政指出，在水汙染事件後，台水增設水中油汙偵測等水質監測裝置及精進應變作為，避免再有類似事件，未來台水也將與市府跨機關聯合稽查，對基隆河上下游及支流盤點汙染熱源及水源保護區土地使用狀況，加強巡查潛在汙染源，降低類似汙染事件發生機率。

基隆市長謝國樑感謝林沛祥邀經濟委員會協助基隆解決用水、取水問題，他認為，水汙染事件發生後，許多民眾對用水的水質都有許多疑慮，希望藉此改善水質。

林沛祥表示，經濟委員會視察除希望提升基隆地區水質汙染的監測、設備、防治機制外，同時也考量是否有可能引進外部水源的可能性，他強調，若翡翠水庫水質與水量足夠，希望能夠引進翡翠水庫水源提供基隆市民使用。

台水董事長李嘉榮說，目前台水有計畫配合基捷施工建設供水幹管，可望將北水處提供汐止的水量由原本8萬噸提升到13萬噸，屆時除可滿足汐止全區外，還可以供應給基隆部分地區。目前相關計畫還沒有向經濟部報告，若要與捷運工程進度配合，期程還會再延長。