基隆油污事件引發民怨 童子瑋提出三點裁示籲市府強化追查、補償與設備更新

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

針對油污事件，基隆市議會今（2）召開臨時會，由市府與相關單位向議會進行說明。基隆市議長童子瑋做出三點裁示，希望市府能加緊腳步，積極追查肇事者、協調賠償方案、加強監控及管線更新。

基隆油污事件引發民怨 童子瑋提出三點裁示 籲市府強化追查、補償與設備更新。（圖／童子瑋辦公室）

他表示，第一，環保局應積極追查污染源並持續監測水質；如查有濫倒或偷排廢水等不法，必須依法從重處罰，並向肇事者求償，杜絕類似事件再發生。

第二，市府應主動與台水協調並提出完整補償方案，包括水塔清洗補助、替代飲用水等費用補償，以保障市民權益。

廣告 廣告

第三，請市府與中央相關單位協調，加強基隆河沿岸科技執法監控及自來水管老舊管線更新。

童子瑋表示，「用水」的問題，是實實在在牽涉到每一位市民最基本日常安全的事情。這次油污事件，不論是追查源頭、補償受害者、或強化相關設備的更新，市府和台水都必須拿出具體成績。

他也說，希望這次事件能成為基隆更完整的水質管理與環境治理的契機，而不只是一次危機的處理，因為基隆市民值得更安心的生活。

更多FTNN新聞網報導

自來水油汙改善 童子瑋爭取供水措施與設備改善

童子瑋公布太平青鳥轉型影片 盼青年旅宿成為「認識基隆的起點」

童子瑋再向行政院爭取「繁重加給」 盼基隆警察比照六都待遇

