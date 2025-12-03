基隆油污事件後續！謝國樑：追加淨水器濾芯補助
基隆市11月27日發生自來水遭油污污染事件，基隆市政府啟動災害準備金，針對受這次自來水污染影響的民眾，提供包括包裝水購買、就醫以及水塔清洗補助。基隆市長謝國樑3日下午表示，考慮民眾實際需求，將追加淨水器濾芯更換補助。
謝國樑指出，這次自來水污染導致基隆市新山淨水場供水區約7萬餘戶民眾受到影響。為此，市府啟動總額約1.9億元的災害準備金，補助受影響的民眾。首先是針對購買包裝水的費用補貼，期間是11月27日到12月1日，用意在提供民眾在污染發生時，能夠有乾淨的飲用水。
其次則是提供因為這次自來水受污染，部分民眾產生身體不適情況的醫療費用補助。另外，則是在今年底前，民眾因為這次污染事件，進行家中水塔清洗的費用補助。
謝國樑指出，在考量民眾實際需求後，3日市府再新增「更換濾芯費用補助」。民眾若因本次自來水污染事件，更換家中淨水器的濾芯，民眾可以拍攝淨水器安裝環境及更換濾芯照片，並檢附收據或發票正本。就可以向市府申請濾芯費用的補助，每戶可申請補助1000元，以一次為限。補助受理期間自11月27日至12月31日止。不過，攜帶式簡易濾水壺不在補助範圍內。
謝國樑強調，在這次的自來水污染事件中，非常感謝包括環境部、水利署、台灣自來水公司，以及議會、環保局、警察局及消防局等單位的協助，共同協力解決攸關民眾民生的問題。
