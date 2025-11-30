基隆油污事件 新山供水區28校水質全面採樣送驗

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）基隆市部分用戶近日自來水出現油味，經台水公司多次檢驗確認後已無異味。對於家長憂心校園用水安全，市長謝國樑今天說，新山淨水場供水範圍內28所學校，已全面採樣水質送驗。

基隆市議會議長童子瑋指出，已要求台灣自來水公司啟動「學校水質採驗程序」。台水公司已與基隆市政府確認需檢驗的學校名單，並派專人進駐校園對接，先排空水塔舊水，重新進水後採樣。

童子瑋說，現場將檢測酸鹼值、餘氯、濁度、導電度、總溶解固體及冷嗅等關鍵指標，所有樣本並將送回實驗室進行更精密的複驗，他會嚴格監督相關單位在明天學生返校前完成檢驗，讓家長放心、孩子安心上學。

謝國樑透過臉書表示，28日一早，已要求所有學校立即檢查廚房用水是否有異味或異常，務必確保孩子午餐與校園用水安全，暖暖、六堵、安樂等淨水場供水的學校，水質初步正常，新山淨水場供水範圍也已全面採樣，共28所學校水質送驗。

謝國樑說，已責成教育處盤點各校水塔狀況，只要檢測有異常，水塔就會立即排水、清洗，不能拖延，務必保障孩子與教職員的用水安全。針對受影響的學校與地區，已要求台水公司加派水車到現場支援，市府將全程協調調度，確保供水不中斷。

謝國樑表示，現在最重要就是先處理好用水問題，把市民的用水安全顧好，等相關作業都完成後，市府會針對責任歸屬一併查清，並依法追責。（編輯：李錫璋）1141130