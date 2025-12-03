基隆油污元凶找到了！ 「它」遭環境部勒令停工這樣說

被指是基隆河汙染源頭，「國光客運保修廠」偷排廢水遭環境部勒令停工。（圖：資料照）

基隆河八堵抽水站附近出現油污，導致基隆市及新北市汐止區自來水飄出汽油味。環境部和基隆市環保局合作，針對八堵取水口高風險區域搜索，查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，已由環保局當場依法告發並勒令停工，另鎖定其他疑似污染源蒐證中，同時強化預警3措施，緊急穩定原水水質。

環境部和基隆市環保局合作，在12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉有重大違規。這家廠房沒有設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條，由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，環境部也已鎖定其他疑似污染源，目前正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

對此，盛星動力公司執董黃明道表示，目前總公司還沒有收到相關作業停工通知，不確定基隆保修廠是否已收到，會盡量配合調查，並和環境部、環保局釐清確切責任。

黃明道也說，公司確實有進行油品回收作業，但沒有場內貯油設施未設防溢堤的問題，初步了解環保局督導的缺失是在於洗車廢水的部分，目前還在釐清案情中。國光客運預計稍晚進一步說明。