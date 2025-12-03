基隆油污惹民怨 童子瑋提3大裁示要求市府台水 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／基隆報導

基隆油污事件引發民怨，基隆市議會昨（2）日召開臨時會要求市府與相關單位說明處理進度。議長童子瑋提出3點裁示，要求市府加速追查污染源、協調補償方案並加強監控與老舊管線更新；他強調，「用水」的問題是市民最基本的日常生活，基隆市府與台水必須拿出具體成績，讓事件成為改善水質管理與環境治理的契機。

針對油污事件，童子瑋指出，第一，環保局應積極追查污染源並持續監測水質；如查有濫倒或偷排廢水等不法，必須依法從重處罰，並向肇事者求償，杜絕類似事件再發生。

童子瑋續指，第二，基隆市府應主動與台水協調並提出完整補償方案，包括水塔清洗補助、替代飲用水等費用補償，以保障市民權益。第三，請市府與中央相關單位協調，加強基隆河沿岸科技執法監控及自來水管老舊管線更新。

童子瑋表示，用水的問題，是實實在在牽涉到每一位市民最基本日常安全的事情，這次油污事件，不論是追查源頭、補償受害者、或強化相關設備的更新，市府和台水都必須拿出具體成績。

童子瑋強調，希望這次事件能成為基隆更完整的水質管理與環境治理的契機，而不只是一次危機的處理，因為基隆市民值得更安心的生活。

照片來源：翻攝自童子瑋臉書

