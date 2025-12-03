基隆油污案元凶仍未鎖定！市府：開罰倉儲、保修廠均非元凶

基隆市政府在碇內設置前進指揮所，基隆市長謝國樑（右）與台灣自來水公司總經理李丁來（左），到現場說明污染調查進度及復水進度。（張志康攝）

基隆市11月27日發生自來水遭油污污染事件，基隆市政府積極追查污染元凶。基隆市長謝國樑3日下午表示，市府針對倉儲業者及客運保修業者開罰，但兩者均非這次污染元凶。另外，碇內大排清淤工作可望於明日完成，水公司也允諾會盡快恢復抽水。

基隆市政府環保局與環境部在調查這次污染元凶時，先後針對暖暖區的倉儲業者及客運保修廠進行開罰，環保局長馬仲豪表示，開罰倉儲業者的主因在於業者的廢水沒有妥善處理，就徑自排放到碇內大排，因此依水污法規定處業者新台幣60萬元罰款。

另外，環境部簡任技正簡良達也表示，在追查過程中，發現保修廠的廢水排放並未依水污法規定，申請排放許可，因此依法開罰。但研判該廠的污染量不致於影響飲用水的水質。謝國樑表示，市府及環境部仍積極追查可能的污染來源，並蒐集相關資料，報請基隆地檢署偵辦。

至於在碇內大排的清理部分，工務處長簡翊哲表示，截至下午5時為止，共清出13車的土方，約莫65立方公尺，預估清淤進度約50％，工務處也將連夜進行清淤施作。此外，工務處也調派吸泥車清理大排河道，確保染有油污的淤泥能夠清理乾淨。

台灣自來水公司總經理李丁來表示，隨著清淤進度進行，水公司也將持續進行水質檢測，若水質沒問題，將通報基隆市政府，淨水場恢復抽水。後續水公司也將在抽水站設置攔油索及油膜偵測儀，並投入人力進行24小時的巡查，以確保供水不受污染。

