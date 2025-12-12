基隆油污案元凶找到了！「將誠公司」涉偷排廢油水遭搜索 檢聲押負責人等5人

基隆河日前再次發現油污。（台水提供）

基隆自來水油污案，影響基隆、汐止約18萬戶用水，檢方鎖定暖暖區專門處理廢棄物的「將誠公司」，本月10日帶回公司游姓負責人等7人到案說明，昨（11日）深夜訊後聲請羈押游姓負責人等5人，另2名員工諭令交保。

國光客運保修廠非元凶？ 檢警另逮業者偷排廢水

將誠公司位於基隆暖暖區，是核准設立的廢棄物處理公司，但遭查出涉嫌違法眝存，並偷排放廢油汙水進基隆河，基隆地檢署指揮基隆市警察局刑事警察大隊、第三分局，會同環境部環境管理署北區管理中心、基隆市環保局追查。

將誠公司等7人到案 負責人遭聲押

12月10日檢方發動搜索，拘提游姓負責人等7人、約談1人到案，訊後檢方認游姓負責人等5人違反廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押；另外2人則各已4萬、5萬元交保。

回顧這起基隆油污案，上個月27日民眾發覺水出現不明油味，經查水從基隆河八堵抽水站而來，向上追查後發現污染源頭在源遠路102巷大排水溝，查獲正方倉儲、國光客運保修廠涉嫌排放廢水，環境部已開罰100萬、60萬元，但研判非元凶。

基隆河油污案，影響超過18萬戶用水。（台水提供）

將誠公司為何偷排廢水？

至於將誠公司偷排廢油汙水原因、是否為此油污案元凶，尚待進一步釐清。

台水公司10日表示，基隆河河道經連日多點採樣檢測，水質均符合《飲用水水源水質標準》，且未再出現油氣味。11日上 8時已恢復八堵抽水站復抽作業，第一階段將採行「白天取水、夜間停抽」模式為期兩天，並預計自週六（12/13）起恢復全天候正常取水，以加速回補新山水庫庫容，提升基隆地區供水韌性。

