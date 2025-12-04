基隆油污處理變2次危機 童子瑋：市府應全面檢討補助機制 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

針對基隆油污事件補貼政策，基隆市政府因流程不清晰、標準多次調整引發市民不滿。基隆市議長童子瑋今（4）日發佈臉書貼文表示，要求市府全面檢討補助機制，提出3大面向，未來應該完整說明方式、減少行政流程、增加補助金額；他強調，唯有真正減輕市民負擔，市府才能重新贏回市民的信任。

童子瑋表示，油污危機本身，就是市民第一重的不滿；而市府的事後處理，更讓他在第一線聽到許多加倍的民怨，可以說市府的處理，是這次事件的第二場危機。

童子瑋分析，油污事件從11月27日發生，到12月1日市長謝國樑才宣布啟動災害準備金，但補助申請的方式與條件，顯然沒有經過完整的沙盤推演。他批評，一下要求民眾要保全各種證據和資料，一下又說只有飲用水、就醫紀錄與水塔清洗可以申請，直到昨天，在面對市民一再追問之後，才勉強擠出濾水器1000元的補助。

「相關方案的申請流程也極為不清楚！」童子瑋強調，無論是打電話詢問，還是請媒體去幫忙瞭解，市府幾乎只會回應「請洽里長與區公所」；但市民真的去問了，他們也只能無奈表示還要再向市府確認，同時還得一邊教學市民、一邊協助收集各式表格，「這難道不是把原本應由市府負責的說明與溝通責任，全部壓在第一線基層身上嗎？」

童子瑋呼籲市府，務必將心比心、苦民所苦，不要再以擠牙膏式的方式處理問題。他並請基隆市府與中央單位緊密合作，儘速查緝元兇、找出真正的污染源；而在災害補助的配套上，也請務必重新好好檢討申請流程與補助額度。

在可以改進部分，童子瑋認為市府未來可以做的方向，包括優先導入電子化申請表單，讓程序更清楚、更方便；確實給予里長和區公所完整且一致的說明資訊；向市民清楚公告補助範圍與填寫範例。對於濾芯更換補助，至少應考慮加倍，以5000元為目標；甚至可以減少繁瑣的審核機制，改為直接普發現金。

照片來源：童子瑋辦公室提供

