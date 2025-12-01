基隆油污風暴持續延燒！校園停用自來水 台水祭賠償方案

基隆市自來水油污事件持續延燒，污染源從基隆河進入八堵抽水站，再經由管線送進家戶水塔，已影響超過10萬戶居民。多所學校與托兒所緊急停用自來水，改用礦泉水因應，市府則加派水車進入校園供水。調查發現，八堵抽水站的油膜偵測器故障，導致台水公司從一開始就未能察覺油污，市府已決定對台水開罰，台水也擬定賠償方案回應民眾訴求。

基隆市府緊急加派水車提供校園用水。（圖／TVBS）

基隆市自來水油污危機持續擴大，不僅影響民生用水，也對學校餐飲造成嚴重衝擊。許多校園和托兒所已全面停用自來水，轉而使用礦泉水，基隆市政府也積極調派水車直接送水進入校園。面對這場危機，許多家長表示對健康有很大疑慮，而民眾則抱怨水有異味，完全不敢飲用，卻也不知該如何處理。市府與台水公司共同追查污染源頭，發現油污是從基隆河流入八堵抽水站，隨後進入淨水廠管線。對於為何油污未被及時發現的疑問，自來水廠副處長陳昭賢解釋，油膜偵測器的感應原理是透過光線反射，而這次的油污浮在水面上的量很少，部分還溶解在水中，因此現場的油膜偵測器無法感應到。

油膜感測器可感應漂浮於水面的油汙。（圖／TVBS）

儘管台水宣稱儀器沒有問題，但市府稽查後卻發現八堵抽水站的油膜感測器確實故障，這也意味著台水公司從一開始就沒能偵測到油污，導致超過10萬戶居民受到大規模影響。針對此事，市府將對台水公司開罰，而台水也已擬定賠償方案。陳昭賢表示，若民眾自行清洗水塔，台水將在水費中減免兩度；若請廠商清洗，則需保留收據、發票及相關佐證照片。有專家認為，此次污染事件很可能是人為造成，警方已介入調查，希望能找出污染源。然而，對於日常生活中無法離開用水的市民來說，現階段不敢飲用、不敢使用自來水的情況下，只能帶著滿腹怨氣等待問題解決。

