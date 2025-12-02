基隆油污7萬戶受影響 買水、醫療、洗水塔可補助

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆河近日受到油污染，使得基隆市用水有油味，市府今天公布災害預備金補助對象共有7萬1175戶，項目包含購買包裝水費用、醫療費用及清洗水塔費用。

基隆市長謝國樑下午5時許在市府受訪說，市府啟動的第1階段補助作業共涵蓋3項，包括購買包裝水費用、因水污染引發身體不適的醫療費用，及今年底前完成清洗水塔費用，未在這3項的其他（例如住家更換濾心）項目尚未納入補助，市府會繼續蒐集更多民意。

工務處長簡翊哲說，這次水污染事件受災範圍，依新山給水廠所供應區域，並經台灣自來水公司及經濟部核定後確認，共計7萬1175戶受影響，受災地區分布於中正、暖暖區以外的5個行政區，其中以安樂區及七堵區受影響最大。

財政處長謝妙蓮表示，補助對象為受影響的7萬1175戶，民眾於11月27日至12月1日期間因應日常需求所購買的包裝水、瓶裝水、桶裝水或杯水，不論是在實體店面購買或網路下單，都可憑實體或電子發票、收據，依實際支出金額申請補助。

謝妙蓮說，若民眾於上述期間，因使用受污染自來水而出現身體不適並就醫，產生的醫療費用，可檢附收據及診斷書提出申請，診斷書須清楚載明症狀與這次事件相關。至於委託業者於今年12月31日前完成清洗水塔費用，也可檢具發票與收據，由市府協助辦理減免或補貼。

民政處長呂謦煒表示，受災居民自即日起至12月31日前，可將相關文件送至各里長辦公室或區公所受理申請。（編輯：方沛清）1141202