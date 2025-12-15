基隆洗車場驚見殯葬業者清洗「遺體冰櫃」！民眾憂病菌流入大排

基隆大武崙一處自助洗車廠，疑似有殯葬業者清洗「遺體冰櫃」。（圖／翻攝自基隆人日常FB）

在基隆大武崙一處自助洗車場發生令人毛骨悚然的景象，民眾驚見有人在該處清洗殯葬業用來冰存遺體的冰櫃，而非一般車輛。這起事件引發民眾高度關注，擔憂冰櫃若有大體殘留物經沖洗後流入排水溝，可能構成公共衛生隱患。現場目擊者透過行車記錄器記錄下這不尋常的畫面，引起社區居民對於公共場所衛生安全的憂慮。

事件發生在11日晚間6點多，有民眾行經基隆大武崙的自助洗車場時，意外發現一輛小貨車停在洗車間外，而洗車間內正在清洗的不是車輛，而是用於冰存遺體的冰櫃。目擊民眾表示，清洗冰櫃這類殯葬設備應該在殯儀館內進行，而非在公共場所處理，這種行為實在難以置信。民眾更擔憂若冰櫃有病菌流出，可能會造成健康風險。許多民眾也對此表達不安，認為冰櫃如果殘留屍水或血水，沖洗後流入地面排水溝再匯入大排，不僅觀感不佳，更可能成為公共衛生的隱憂。有民眾強調，殯葬業者應該要有專用的清洗場所，因為冰櫃可能留下的是血水等特殊液體。

當地殯葬業者表示，基隆地區的殯儀館都設有固定的洗車點，懷疑此次事件可能是鄰近地區的業者為了方便而跨區使用自助洗車場。其他殯葬業者解釋，殯葬用的冰櫃有特別的清潔方式，尤其是當冰櫃曾冰存到有異味，或沾黏到往生者的排泄物或穢物時，通常需要將整台冰櫃拉出來用清水刷洗，或使用特殊藥劑處理。雖然自助洗車場是開放空間，但在此清洗如此特殊的器具，即使沒有留下異味，也不免讓人心生不安。這起事件引發了公共場所使用規範與公共衛生安全的討論，提醒大家重視公共設施的合理使用與衛生維護。

