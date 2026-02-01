基隆海巡PP-10099 巡防艇成軍

為強化台灣東北角海域巡防能量，海巡署艦隊分署第一（基隆）海巡隊於基隆港東16碼頭舉行「PP-10099巡防艇祈福典禮」，由副分署長蔡崇謀主持，並宣布PP-10099艇成軍（見上圖，記者林玉棋翻攝），加入東北角海域防線，並祈願國泰民安，祝福新艇執行各項維護漁權、守護主權及海上巡弋任務一切順利、平安。

蔡崇謀表示，PP-10099艇為艦隊分署依「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」所建造的新型100噸級巡防艇，此型艇船體尺寸達40公尺，寬度達7.8公尺，總噸位也將近300餘噸，即使於惡劣海況下亦能保持穩定航行，耐浪性能優異；左右舷接近海面處均設置搜救區，可有效執行各項海上救生救難任務。

蔡分署長指出，該艇配備了高壓水砲，噴水量每小時約30萬公升，最大射程可達95公尺，具備強大滅火及驅離違法越界船舶之能力；船體採下鋼上鋁打造，並強化防撞結構設計，可有效提升執行登檢、查緝等任務之安全與效率。

基隆海巡隊表示，新型100噸級巡防艇憑藉高機動、高性能優勢，無論在漁權維護、治安維護或救生救難中，皆能迅速應處、發揮最大效能。隨著PP-10099艇正式成軍，並與既有同型艇PP-10090艇相互搭配，將大幅提升東北角海域巡邏與執勤能量，為守護國人生命財產安全再添堅實力量。民眾如發現海上不法情事或需要協助，請立即撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將在最短時間內趕赴現場，全力維護海域秩序與國人安全。