基隆海洋廣場冬季點燈啟動 體驗港都節慶魅力

1626年西班牙船隊登陸和平島，開啟基隆與世界接軌的歷史序幕。今年「光耀基隆．點亮港灣－基隆400系列活動」以國際城市的視角重新定義節慶光景，全球人氣IP MR. SHARK 鯊魚先生更首度成為基隆點燈主角，以「Love & Peace」貫穿港區光景，從「豐饒海洋」意象到基隆的城市符號，以完整光影路徑呈現港都4百年的國際視野與文化底蘊。

基隆市長謝國樑表示，今年的冬季，基隆以港灣為舞臺，用光與藝術重新定義城市的節慶風貌。希望市民能在熟悉的城市中，看見新的光景；也邀請國內與國際旅客走進基隆，體驗這座港都的文化能量與節慶魅力，基隆是一座向海而生、迎向世界的城市，每一道光，不僅照亮港灣，也照亮基隆下一個4百年的未來。

基隆市文化觀光局長江亭玫指出，今年度的燈飾廊帶，以海洋廣場為起點，由16公尺高的聖誕樹結合貼圖人氣角色鯊魚先生，用活潑可愛的視覺來抓住旅客的目光，並以富含基隆400年底蘊的燈飾來為港灣增添溫暖；而基隆美術館前6公尺高的鯊魚先生則帶領全體角色亮相，以海港文化結合馬年意象，打造具備「親子互動 × 國際拍照點」雙效的城市迎賓場景，歡迎民眾一同前來打卡留念。

此外，今年度除港區周邊的燈飾，更是首度以田寮河為軸線，打造穿越市中心的夜間文化廊帶，田寮河為臺灣第1條人工運河，承載基隆的飲食文化與海港歷史，今年將其再度轉化為現代城市的公共舞臺，白天是充滿生活節奏的河岸；夜晚則成為光影、水氣與風景的城市劇場。從海洋廣場、美術館到寶馬橋與喜豬橋，光與海風構成基隆冬季最詩意的城市語彙。

