基隆海門天險3月開修 2450萬打造安全步道明年完工

基隆市國定古蹟二沙灣砲台，俗稱「海門天險」，因周邊步道年久失修，不僅長滿青苔、木質扶手腐朽損壞，民眾行經時險象環生。基隆市政府將於3月起展開第五次修復工程，總經費2450萬元，工期約300個日曆天，若順利可望於明年（2027年）3月完工。

建於1840年、1983年公告為國定古蹟的二沙灣砲台，近年來陸續進行相關維修工程。國民黨籍議員呂美玲指出，中正路通往砲台的步道年久失修，步道長滿青苔，每到下雨天就溼滑不堪，一旁的木質扶手也已腐朽損壞，民眾行經常常險象環生。她表示，去年8月就爭取市府文觀局盡快展開相關工程，但當時因為缺乏監造廠商，致使工程延宕。國民黨籍議員韓世昱等人也持續關心市府維修進度。

基隆市文化觀光局日前舉行施工說明會，宣布將自今年3月起展開二沙灣砲台的第五次修復工程。文觀局表示，本次修復工程主要在保護並提升二沙灣砲台的環境品質，使其參觀動線更加安全，並保留其文化價值。初步規畫將工區劃分為三大部分，包括「壽山路入口及其連接步道區域」、「中正路入口及其連接步道區域」及「砲台及海門天險區域」。

文觀局指出，壽山路入口及中正路入口都將進行原有步道鋪面的拆除與更新，考量基隆的氣候環境，新鋪面將採用花崗岩，比較不易滋長霉菌及生苔，以提升道路的耐用性及安全性。另外，步道的扶手也將以既有鐵件基座為基礎，改為不鏽鋼材質，更為堅固耐用。砲台及海門天險區域則將進行局部修復工程，為提升景觀品質，也將整理全區眺望點植栽修剪，以維持視野的開闊性與美觀度。

這次修復工程總經費達2450萬元，其中中央核定65％、1592.5萬元的補助，基隆市政府自籌857.5萬元。文觀局自2023年起便積極向文化部文化資產局爭取修復工程經費補助，期間歷經至少五次計畫修正，最終於去年10月核定補助。

相關預算已獲基隆市議會通過，文觀局也完成整體修復工程的細部設計，目前正在準備工程招標的相關程序，工期約300個日曆天，若一切順利，可望於明年3月完工啟用。

基隆市政府。（資料照／／翻攝自Google Maps）

延伸閱讀

