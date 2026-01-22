基隆消防員詹能傑殉職 謝國樑：全力爭取最優撫卹

（中央社記者沈如峰基隆22日電）基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職。基隆市長謝國樑今天表示，將全力爭取最優撫卹，並爭取進入忠烈祠。議長童子瑋則說，詹能傑是他的高中學長，如今為救人殉職，讓人不捨。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚一棟6層樓的2樓民宅起火，造成詹能傑及羅姓女住戶死亡，另有1人輕傷、3人預防性送醫，起火點待進一步調查釐清。

謝國樑與基隆市議長童子瑋上午前往基隆長庚醫院，探問死者家屬與傷者。

謝國樑受訪時說，詹能傑在火場時原本有機會撤退，卻在最危險時把氧氣面罩給受困者，自己卻殉職，讓人不捨，相當沉痛。

謝國樑另外在臉書（Facebook）表示，詹能傑是警專23期畢業，消防資歷20年，歷經民國99年國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。這次，詹能傑為執行任務，捨身救人而英勇殉職，市府向詹能傑表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體。

「詹小隊長，已順利完成交託使命，任務結束，辛苦了，一路好走！」謝國樑說，感謝詹能傑為市民生命安全的犧牲、奉獻。

基隆市議長童子瑋說，詹能傑是他的高中學長，從小就見義勇為，凡事衝第一，如今為救人殉職，讓人不捨。

基隆長庚醫院院長吳俊德受訪表示，詹能傑救人時將氧氣面罩給火場受困者，造成長時間缺氧，到院急救後必須氣切，院方盡最大努力，花了約50分鐘希望可挽救詹能傑，但最後還是宣告不治。另有4名輕傷者在醫院內觀察。

此外，詹能傑的胞弟詹庭豪曾在基隆市消防局服務10多年，民國114年調至桃園，目前於桃園市政府消防局蘆竹消防分隊。兄弟是消防界的「豪」、「傑」，傳為佳話，現在詹能傑為了出任務救人，再也無法回家。（編輯：蕭博文）1150122