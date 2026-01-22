基隆消防小隊長三進火場救人喪命 31年來共64名消防員因公殉職

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑捨己將空氣面罩給受困女不幸殉職，據消防署統計，自1955年迄今，31年來全國共有64名消防員因公殉職。記者游明煌／攝影

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑捨己將空氣面罩給受困女不幸殉職，據消防署統計，自1955年迄今，31年來全國共有64名消防員因公殉職。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，昨晚10點多發生火警，一棟6層樓的民宅2樓起火，冒出濃煙，竄到整棟大樓，屋內林姓阿嬤先逃出，22歲余姓女兒受困火場。41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三次進入火場救人，第3度進入火場找到人把面罩給余女，仍拉救不出來，他被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治因公殉職。

基隆深夜民宅惡火釀2死4傷，消防署長蕭煥章今天上午趕赴基隆慰問殉職消防員家屬，也在基隆消防局長游家懿陪同下到火災現場勘查。

消防署指出，基隆市政府目前正進行火災原因調查，並依據消防法及災害事故調查會設置辦法規定啟動災害事故調查會，消防署也同時啟動災害事故調查會，將全力協助並釐清事件發生經過及撫卹。

依據消防署統計，自1995年消防署成立起迄今，31年來，因公殉職的消防救護員共計36案、64人；其中，近10年多就達15案、31人。相關案件類型包括火災、氣爆、溺水、車禍和颱風災害等。

