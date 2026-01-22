基隆消防小隊長捨身成仁！同仁悲痛喊「詹能傑你給我起來」

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑。（圖／翻攝自Facebook／基隆市消防局-角落消火伴）

基隆市樂利三街大型社區「台北生活家」於昨（21日）深夜發生重大火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困女子3度進入火場，最終因吸入過多濃煙不幸殉職；而被救出的22歲余姓女子也因傷勢過重，經搶救後仍宣告不治，最終釀成2死4傷的慘劇。令人不捨的是，當小隊長被送上救護車時，身旁同仁還悲痛大喊：「詹能傑你給我起來喔！」

據《ETtoday新聞雲》報導，警消初步調查後指出，火警發生時間約在昨晚間10時許，起火地點為人口密集的「台北生活家」大型社區。由於火煙發展速度極快，消防人員到場後隨即展開灌救與人員引導疏散行動，但確認屋內仍有多名住戶受困，現場警消遂採取分批背負空氣瓶的方式，輪流進入火場展開搜索與救援。

在救援過程中，仁愛分隊小隊長詹能傑表現沉著果決。他在第2次自火場撤出時，便特別提醒同仁，屋內門後及床邊堆滿衣物與各式雜物，只要稍有碰觸便可能滑落，必須格外小心，顯示現場環境極度危險，救援難度相當高。

凌晨1時許，詹能傑第3度進入火場執行救援任務，並成功尋獲受困的余姓女子。然而，余女當時被大量雜物卡住，行動受限且出現呼吸困難情形。為爭取寶貴的救援時間，詹能傑果斷摘下自己的空氣面罩，讓余女先行使用。

不料隨後火勢與濃煙進一步加劇，詹能傑因吸入過多濃煙而與外界失聯。直到凌晨2時許，搜救人員再度進入火場尋獲詹能傑時，他已無呼吸心跳。而余姓女子則於清晨5時30分左右被發現，同樣已無生命徵象。2人分別送往醫院緊急搶救，最終仍回天乏術，先後宣告不治。

據悉，現場同仁曾在詹能傑被送上救護車時，數次沉痛地朝著他大喊：「詹能傑你給我起來喔！」當時自動心肺復甦機持續在其胸前運作，醫護人員也正在全力搶救，試圖將他從鬼門關拉回。然而，令人遺憾的是，這位消防英雄經送醫後仍不幸殉職。

