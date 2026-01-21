基隆消防小隊長殉職！三度進火場脫面罩救人 受困女也不治

基隆市樂利三街某大型社區21日傳出火警。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街一處大型社區21日深夜發生火警，一棟6層樓住家2樓失火，濃煙迅速影響整棟。然而，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救出受困女子，三度衝進火場，最終不幸殉職；被救出的22歲女子也傷重不治，詳細起火原因待查。

21日晚間10時許，基隆市消防局接獲報案指該社區2樓起火，隨即濃煙布滿樓梯與公共空間，4至6樓的住戶驚慌爬在地上逃生。而2樓女屋主雖幸運逃生，但其女兒受困屋內，然而，起火屋內堆放大量雜物，導致消防員搜救難度高，更因此體力透支。

廣告 廣告

仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場執行核心搜救任務，終於發現受困女子，但當時該女子已出現呼吸困難等狀況，詹能傑不顧自身安危，直接將自己的空氣呼吸器（SCBA）面罩拖下供女子使用，自己卻因此吸入大量一氧化碳昏厥。

消防同仁發現後，試圖將其拉出，但體力已耗盡且多重阻礙，只能待支援部隊趕來；之後將詹能傑救出時，已OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫搶救後，仍於今（22）日凌晨宣告不治。而該名受困女子被壓在厚重衣物與大量堆積物下方，直到清晨5時許才被尋獲，但也明顯無生命跡象，送醫後亦宣告不治。這起火警共計造成2人死亡、4人受傷，詳細起火原因仍待調查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

美容店老闆讓「4歲童握方向盤」上路 遭公審竟反嗆：踢到你家祖墳？

網友稱「前總統名字都好怪」 釣出蔡英文本人神回引爆笑

網球好手詹詠然突宣布退休 昔台灣之光參加世大運1狀況跌落神壇