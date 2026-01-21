基隆消防小隊長殉職！第二次搜救揭「現場狀況」提醒同仁

社會中心／李明融報導

基隆市安樂區「台北生活家」社區昨深夜驚傳火警，起火點位於2樓住家，猛烈火勢與濃煙造成2死4傷。其中，41歲的仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子「三進火場」，甚至在極端環境下脫掉面罩救援，最終不幸英勇殉職。他第二次搜救出來時還提醒後來進入搜救的人說，由於屋內堆滿大量回收雜物造成「全面悶燒」，火場內部雜物不斷崩落，不僅阻礙推進更形成奪命迷宮，搶救極度困難，提醒其他同仁要小心。





詹能傑第二次搜救出來時提醒同仁，現場堆滿雜物造成搶救困難。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街一處大型社區昨（21日）晚間一棟6層樓民宅2樓起火，大火迅速竄升，消防員獲報趕往現場滅火救援，一直悶燒到今（22日）凌晨才撲滅，消防人員先請民眾留在屋內避難，同步展開灌救與引導，約疏散20多戶、上百人到一樓，5人輕微嗆傷送醫；41歲仁愛分隊小隊長詹能傑3次進入火場救人，找到受困的余姓女子後，選擇摘下面罩給對方，但因現場環境極度惡劣無法及時將人拉出，兩人最終皆失去呼吸心跳（OHCA），經送醫搶救仍不幸雙雙宣告不治。此起火警共計造成 2死4傷，目前鑑識人員已進場採證，以釐清確切起火原因。

基隆市安樂區「台北生活家」社區昨深夜驚傳火警，釀成2死4傷悲劇。（圖／翻攝畫面）





據悉，火災現場屋內堆滿大量雜物，在全面悶燒的情況下，雜物不斷受熱崩落，造成搶救極度困難。詹能傑在第2次 搜救出火場後，還曾急切地提醒後續進入的同仁：「門後面有很多雜物，床很高，但上面沒人；到處都是衣服，不小心碰到就會整個像『山崩』一樣塌下來，要很小心！」詹小隊長隨即第3次 衝回火場，在找到余女並讓出面罩後，疑因吸入過多濃煙遭嗆昏失聯。搜救人員約1小時 後尋獲詹員，送醫後殉職。余姓屋主趕抵現場後情緒崩潰，他透露妻子平時有多年撿拾回收物的習慣，導致家中堆滿雜物；而身亡的女兒平時十分孝順，全心留在家中照顧母親，未料竟發生此憾事。













