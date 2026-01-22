基隆消防小隊長脫面罩救人殉職 謝國樑：感謝祢為市民生命安全的犧牲

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21）日深夜發生火警，一棟6層樓住家2樓起火，火勢迅速蔓延，警消人員徹夜救援，仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入火場，甚至為了救受困的余姓女子脫下自己面罩給對方使用，最後因吸入過量濃煙不幸殉職，受困余姓女子最終也不治。對此，基隆市長謝國樑表達沉痛、哀悼！

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨日深夜發生火警，仁愛分隊小隊長詹能傑（左）3度進入火場救人，不幸殉職。（圖／基隆市消防局-角落消火伴）

謝國樑今日上午在臉書發文表達沉痛、哀悼！他表示，昨晚樂利三街的火警，仁愛分隊小隊長詹能傑爲救援受困民眾，脫下氧氣面罩，導致自己暴露在濃煙中嗆傷昏厥，救出後送醫不治，不幸殉職，「接到這個消息，非常不捨，也相當沉痛。」

謝國樑透露，詹能傑小隊長是警專23期畢業，消防資歷16年，其歷經民國99年0425國道3號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次等搜救事故。「這次詹小隊長為了執行任務，捨身救人而英勇殉職，我們向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體。」

謝國樑感謝他捨身救人，「詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻。任務結束，辛苦了，一路好走！」



