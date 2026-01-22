基隆消防小隊長詹能傑因公殉職 卓榮泰表遺憾

基隆2死4傷火災，現場進行火災調查，大門管制進入。廖瑞祥攝



基隆市安樂區樂利三街昨（1/21）日採災發生嚴重火災，一棟約400戶社區大樓起火，基隆市消防局出動31車、88人搶救，但仍造成2死4傷，死者包括41歲消防小隊長詹能傑。行政院長卓榮泰在院會中也表達遺憾，並要求內政部長劉世芳與消防署迅速了解整起事件。

詹能傑消防資歷20年，參與多起重大救災行動，他在第3度進入火場搜索時，發現受困女子仍有呼吸，將自己的氧氣面罩讓給對方，自己卻因濃煙嗆昏失聯，送醫後仍不治，受困女子也不幸身亡，據傳現場雜物堆積，但詳細起火原因仍待火調人員釐清。

行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰在院會中裁示，很遺憾今天在基隆市有一位消防弟兄不幸殉職，請內政部長劉世芳以及內政部消防署同仁迅速了解整體的事件狀況，隨後從整個救援過程當中，了解所有消防、義消弟兄們為國人生命財產安全所做的努力。

關於緊急事故部分，卓榮泰也提及，近期有2位國人在日本阿蘇火山搭乘直升機墜落，目前日方定位為飛機失事事件，外交部以及駐日代表處保持聯絡，外交部已經安排了兩位國人家屬共同赴日了解，並感謝日本政府第一時間展開全面的搜救，希望能夠儘速掌握到真相。

