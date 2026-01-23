基隆消防小隊長詹能傑救人殉職 粉專籲：別讓警消寒心

基隆市樂利三街「台北生活家」社區大火釀成2死4傷，基隆消防局仁愛分隊的小隊長詹能傑捨己為人，將面罩讓給受困女子而殉職，令各界不捨。對此，臉書粉專「政客爽」沉痛呼籲，國家應給基層警消更好的待遇，別讓他們寒心。

詹能傑(圖左)。(圖/截自基隆消防局臉書)

粉專「政客爽」今（23）日貼文寫道，我們平安的每一天，是有無數警消及醫護日日夜夜的守護。謝謝詹能傑小隊長的奮不顧身、捨己救人，願這社會保有這一份善的循環。

粉專「政客爽」認為，國家也應該給基層警消更好的待遇，別讓他們寒心，特別是過去一、兩年消防弟兄都曾上街呼籲「政府不要無視基層消防員的訴求」。

廣告 廣告

粉專「政客爽」並回顧，過去在2024年山陀兒颱風來襲，詹能傑支援救災，卻因穿制服去買便當，遭網友拍照公審，嗆「還沒12點午休就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話」。詹能傑則回應：「我們是個有愛的城市，接受批評跟指教，才能讓我們去改進。」

詹能傑(圖左)捨己救人殉職。(圖/截自詹能傑臉書)

網友紛紛不捨留言，「我們的政府今天公祭明天忘記，每次火災那一個消防弟兄不是用生命去救另一個生命，火裡來水裡去，給他們好的待遇和退休制度不應該嗎？每次看到救災殉職的弟兄，心就很痛很難受，他也是為人子、為人父、為人夫啊！任務結束了，您安息吧！」、「R.I.P.，我們以為的歲月靜好，是因為有他們勇敢的負重前行」、「如此捨己為人的英雄，國家應讓他入忠烈祠，並提供經濟援助，幫家屬還清房貸，全額撫養18歲以下未成年子女」。

也有網友嘲諷批評政府，「不是警消辛苦，冒著生命危險工作就可以加薪喔，不是喔，不是這樣子。」、「今日公祭明日忘記！警消配備這麼爛，政府還在沾沾自喜送台積電！還百般刁難退休警消！」。

延伸閱讀

55：51！立院通過賴清德赴立院國情報告案

台灣慘了！遭澤倫斯基點名 綠委緊急喊「徹查」

1.25兆軍購瞎買？前國防部視察痛批：買M109自走砲當活靶