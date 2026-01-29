基隆消防小隊長詹能傑殉職 妻：未設捐款帳戶

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市消防局小隊長詹能傑日前在火場中捨身救人殉職，詹能傑妻子為避免大眾的善心遭利用，今天發出聲明表示，目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，也未授權任何人代為募款。

詹能傑的妻子今天透過文字表示，感謝社會各界對詹能傑的關懷與致意，家屬在此鄭重說明，目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，也未授權任何人代為募款。

她說，此聲明主要是為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，同時希望保護孩子，避免受到不必要的關注與影響。再次感謝大家的關心與祝福，家屬銘感於心。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區21日晚間一棟6層樓的2樓民宅起火，詹能傑曾2度進出火場，並提醒其他消防員房間四周堆滿衣服，不慎碰到可能會「山崩」，他在第3度進入火場救人時，摘下自己的供氣面罩，套在受困者臉上，但疑因吸入過量濃煙殉職。（編輯：李錫璋）1150129