基隆市仁愛區樂利三街於21日晚間發生民宅火警，造成2人死亡。消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場救人，期間更將自身氧氣面罩讓給受困民眾，最終不幸殉職。消防署長蕭煥章昨（22）日表示，將循例由基隆市政府提出申請，協助詹能傑入祀忠烈祠，並向罹難者家屬表達最深層的歉意；針對詹留下仍就讀小學的孩子，政府也將協助其就學至大學畢業，減輕家屬後顧之憂。





快新聞／基隆消防小隊長詹能傑殉職 政府：將入忠烈祠、允諾助遺孤到「大學畢業」

基隆惡火釀2死4傷。（圖／民視新聞資料照）

蕭煥章指出，前往災害現場時，連大門都難以打開，屋內堆滿大量雜物。他呼籲社會大眾重視居家安全，避免囤積過多物品，否則一旦發生意外，不僅影響自身逃生，也會大幅增加救災困難。他也說明，火警發生當下，現場的滅火器、火警警報及廣播系統皆有發揮作用，消防人員也利用消防栓延伸水線進行滅火，但屋內物品堆積至少達一般住宅的7倍以上，受困民眾位於最深處，「小隊長三度進出火場、換了三次空氣瓶，第三次卻未能走出來，對消防體系而言是極大的衝擊與傷痛。」

他表示，事件發生後，基隆市共啟動7次快速救援小組（RIT）進入搜索，但因屋內堆滿雜物，行動困難重重。事發第一時間，基隆市府與內政部即啟動災害調查會，釐清事故原因並檢討後續因應作為；同時，也將為參與救災的同仁提供心理輔導，協助處理可能出現的創傷後壓力症候群（PTSD）。

蕭煥章進一步指出，消防署近期也將陸續公布過去重大事故的調查結果，希望讓社會大眾與消防機關共同了解檢討方向。他再次向罹難者家屬致上最深層的歉意，坦言無法讓消防同仁平安返隊，是他內心最沉痛的遺憾，也期盼找出制度與環境背後的問題，「希望同仁在天之靈，能守護仍在第一線的消防夥伴。」

而後續撫卹與追思事宜，他也表示，包括覆蓋消防旗、國旗等儀式，均已與家屬充分溝通，並將由基隆市政府依往例提出申請，協助詹能傑入祀忠烈祠，同時承諾將協助其尚讀小學的幼女求學生活，直到大學畢業。

快新聞／基隆消防小隊長詹能傑殉職 政府：將入忠烈祠、允諾助遺孤到「大學畢業」

救災畫面。（圖／民視新聞資料照）





