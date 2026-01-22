基隆消防小隊長詹能傑殉職 消防局長：現場堆雜物阻搜救

火災過後，消防署長蕭煥章在基隆消防同仁陪同下，到火災現場勘查。面對媒體追問火災的初步調查情況，基隆消防局長游家懿提到，火災現場堆放很多雜物，造成進出路徑狹窄、搶救困難，是致命關鍵。

基隆市消防局長游家懿指出，「房間在最裡面以外，就是我剛講的，路徑全都有雜物的堆積啦，所以在搶救上跟疏散上，確實是比較困難。」

不幸殉職的詹能傑，警專23期畢業，消防資歷16年，參與過國道3號走山、復興空難、普悠瑪號翻覆，以及花蓮震災等的搜救，救災不落人後，弟弟也是桃園的消防員。

廣告 廣告

經驗豐富的詹能傑擔任消防小隊長，卻在這次社區火警的行動不幸殉職。專家指出，火災現場堆放大量雜物，阻礙搜救動線，通道狹窄，導致消防員進出救援困難，是最致命的關鍵因素。

消防署訓練中心專委吳宏毅說明，「行進過程之間碰撞什麼雜物，雜物只要倒下來，都會改變我們的撤退路徑，堆積雜物對我們消防人員搶救來講，是一個非常大的困難點。」

此外，為了救出受困住戶，詹能傑3度進入火場，一開始就把共生面罩給受困住戶使用，導致第3次進入火場，見受困者情況危急，於是把自己的空氣面罩給受困者使用，結果被嗆昏受傷，送醫急救不治。

學者指出，消防員如果沒有多帶氧氣瓶，共生面罩其實是被救援者共同使用消防員救災時背著的氧氣瓶，多人使用，氧氣消耗較快。

大葉大學環境與安全工程學系系主任周中祺表示，「那氣瓶的使用量，除了一個人用跟兩個人用之外，還有包含到消防員當時的身心理狀況，來影響他吸氣量，再影響到他的可使用時間。」

消防員工作權益促進會理事翁立思說：「希望災調會可以趕快去要資料，還有現場去現勘，找出是不是有那個缺陷，導致一連串的問題發生。」

消防弟兄英勇殉職，消防員工作權益促進會特別呼籲基隆市政府和消防署，應該盡快調查清楚原因，別讓消防員白白犧牲。消防局也表示，目前火災原因調查中，呼籲民眾家中要裝設火災警報器，平時務必保持家中逃生通道暢通，避免堆置雜物。