基隆消防小隊長詹能傑火場殞命！消防局長嘆：雜物阻救援路線

仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困女子不幸殉職。 圖：翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書

[Newtalk新聞] 基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨深夜惡火，基隆市消防局出動31車、88人搶救，但仍造成2死4傷，仁愛分隊小隊長詹能傑三度進火場搶救，最終不幸殉職。基隆消防局長游家懿感嘆，起火點客廳和房內堆滿大量回收雜物，導致救援動線被阻礙，室內門也關不起來，無法阻絕濃煙。

基隆深夜民宅惡火，1棟6層樓的2樓民宅起火，竄出濃煙，有1名女子受困，詹能傑三度進入火場，在最後一次換上新氣瓶，於雜物堆找到受困女子，但羅姓女子疑被雜物夾困得且呼吸微弱。詹能傑選擇摘下自己的供氣面罩，套在受困者臉上，但自己疑因吸入過量濃被煙嗆昏，最終與羅女雙雙身亡，火災造成2死4傷。

廣告 廣告

消防署長蕭煥章今天上午趕赴基隆慰問殉職消防員家屬，與基隆消防局長游家懿赴醫院往生室慰問家屬，並重返火場勘查。

蕭煥章與游家懿皆指出，火場屋內有大量回收物及舊衣，推滿到天花板，詹能傑與羅女被發現的位置，位於屋內最深處臥房內，門關不起來，無法阻擋濃煙和火勢。

屋主撿拾回收物囤積的習慣釀禍，讓民眾自身逃生困難，也讓消防員救援風險增加殞命。

對於外界關注小隊長是否因使用「共生面罩」導致殉職？蕭煥章表示相關細節與責任歸屬，需待進一步調查釐清後才能對外說明。對殉職消防員將爭取從優撫卹，盡全力爭取權益。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

勇消詹能傑捨命讓出面罩！ 醫曝「關鍵50分鐘」搶救內幕

基隆勇消殉職 謝國樑爭取最優撫卹並入祀忠烈祠