基隆消防赴沖繩東部消防本部研修 汲取日本消防救護經驗
基隆市消防局持續推動消防國際交流，於5月中旬至6月中旬，由七堵分隊隊員張學致前往日本沖繩東部消防本部，進行為期1個月的職員交換研修，實地參與日本消防隊勤務運作、訓練觀摩與技術交流，深化雙方在消防、救護及救助領域的合作情誼。
張學致具有高級救護技術員EMTP資格，並曾赴日本靜岡縣消防學校參加警防訓練，同時也具有救生員證，急流救生基礎班、火災搶救初級班（Fire Fighter 1）等救災救護相關訓練與證照。本次交流除日本消防隊日常勤務與訓練方式，也從救護制度、現場處置流程及醫療端聯繫機制等面向，深入了解日本消防救護實務運作。
交換研修期間，張學致參與每日消防車輛、器材與救護裝備點檢，並觀察日本消防人員運用勤務空檔自主訓練，內容包含火災想定演練、初動應變訓練、OHCA救護情境處置、救助活動操作及救護技術分享等，展現高度紀律與專業精神。
在救護制度方面，日本一般消防員與「救急救命士」資格有所區分，救急救命士在特定條件及醫師指示下，可執行氣管插管、藥劑投予等較高度處置。另救護人員會以電話向醫院護理師通報患者姓名、年齡、性別、機轉、生命徵象及已執行處置，並確認醫院收治情形。
東部消防本部消防長仲村等（なかむら ひとし）說，在沖繩交流的1個月時間相當寶貴，期許張學致能在東部消防本部學習到與基隆不同的消防勤務制度、訓練方式及實務經驗，並於返國後與基隆市消防局同仁分享交流成果，讓雙方經驗持續傳承與擴散。
基隆市消防局長游家懿表示，職員交換能拓展同仁國際視野，也能將日本訓練制度與實務經驗帶回本市，作為精進日常訓練、強化救災救護能力及提升災害應變效能的重要參考，讓消防專業不斷精進，共同守護市民生命財產安全。
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