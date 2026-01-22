基隆消防：殉職消防員第3度入火場未帶共生面罩

（中央社記者沈如峰基隆22日電）基隆市樂利三街社區民宅火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑在第3度進入火場救人時，將面罩給予女受困者，自己殉職。消防局事後調查，詹能傑第3度入火場時未帶共生面罩。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區昨晚一棟6層樓的2樓民宅起火，詹能傑曾經2度進出火場，並不忘提醒其他消防員，屋內雜物及衣物非常多，可能會塌下來，大家要小心；但他自己在第3度進入火場救人時，將面罩給予女受困者，自己殉職。

事發後，基隆市消防局調查發現，詹能傑當時配戴完整個人防護裝備，執行搜救任務；但為確保在艱困環境下，維持最大的搜救機動力與行動敏捷度，詹能傑在執行第3次搜索任務時，並未隨身攜帶共生面罩的公裝配備。

消防署長蕭煥章上午趕赴基隆慰問詹能傑家屬，並在基隆消防局長游家懿陪同下，前往火災現場勘查。

游家懿表示，火災現場包含房間與客廳堆放很多雜物，造成進出路徑窄，宛如迷宮，讓搶救、疏散更加困難，呼籲市民平時務必保持家中逃生通道暢通，避免堆置雜物，並裝設住宅用火災警報器，守護家園安全。

基隆市消防局初步調查，起火民宅門口的對講機線路，當時疑似短路起火，消防局火災調查科上午重回火場勘驗，也發現大門牆面在火災後10個多小時仍有殘餘電量，經檢測仍有90伏特，詳細火災原因還需進一步調查鑑定。

消防局表示，這場火警另有1名消防員在救災過程中，因感電導致雙腿劇烈痙攣無法行走，經緊急就醫處置後，目前已無大礙，返隊休養觀察。

為調查這起火災，基隆檢警下午前往基隆長庚醫院相驗，後續將釐清詹能傑確切死因。（編輯：張銘坤）1150122