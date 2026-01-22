基隆深夜惡火釀2死4傷！殉職小隊長弟弟也是消防員 曾參與多次重大搜救事件

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21）日深夜大火，釀2死4傷。消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度衝進火場救人，找到受困的余姓女子後，摘下面罩給對方，卻無法將人拉出，雙雙失去呼吸心跳，送醫後不幸殉職。據了解，詹能傑弟弟也是消防員，在第一線擔任救援工作。

詹能傑是一名疼愛妻小的好老公、好父親。（圖／翻攝基隆市消防局臉書）

41歲的詹能傑是警專23期畢業，消防資歷長達20年，曾參與國道3號走山搜救，平時熱愛騎重機，也是一名疼愛妻小的好老公、好父親。而詹能傑的胞弟詹庭豪也同在消防單位服務，資歷15年，兄弟倆都曾參與復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣408號車次、0204花蓮震災雲門翠堤等重大搜救事件。

詹能傑3度進入火場，終於找到受困的余女，但因余女被雜物卡住、呼吸困難，他為爭取時間，選擇把面罩給對方戴上，結果隨著火勢與濃煙加劇，他被嗆昏後失聯，直到1小時後才被尋獲，送醫後仍不幸殉職，而被救出的22歲余女最後也傷重身亡。這起火警共計造成2死4傷，起火原因仍有待調查釐清。



