基隆深夜重大車禍！休旅車猛撞橋墩釀1死1傷

基隆市信義區於昨日深夜發生一起嚴重交通事故，造成一死一傷的悲劇。根據警消單位調查，這起事故發生在十六日晚間十點四十五分左右，地點位於孝東路與台六十二甲線匝道路口。

五十六歲張姓男子駕駛黑色休旅車，行經基隆港東岸聯外道路匝道路口時，車輛疑似失控，首先撞擊正在行駛的機車，造成五十五歲林姓女騎士摔落路面。隨後，休旅車繼續失控向前，車頭正面猛烈撞擊高架道路橋墩，強大撞擊力道導致車頭嚴重變形。

基隆市消防局接獲報案後，立即派遣救護人員趕赴現場。消防人員抵達時，發現機車倒臥路旁，林姓女騎士後腦勺受傷，所幸意識清楚，隨即被送往基隆醫院接受治療。經醫療團隊診治後，確認無生命危險。

然而，駕駛休旅車的張姓男子情況危急。由於車頭嚴重變形，張男受困於駕駛座內，救護人員到場時發現其已無呼吸心跳。消防人員緊急破壞車體將其救出，立即送往基隆醫院進行急救，但最終仍因傷勢過重，經醫療團隊全力搶救後宣告不治。

警方獲報後立即到場進行現場測繪與相關採證工作。初步調查顯示，警方檢視張男車內，未發現任何違禁物品。經酒測檢驗，確認雙方駕駛人皆無酒駕情事。目前詳細肇事原因仍在調查中，警方將進一步釐清事故發生經過，以確認是否有其他因素導致這起不幸事故。

這起事故再次提醒用路人，夜間行車務必提高警覺，注意車況與路況，確保行車安全。

