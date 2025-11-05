基隆深夜食堂新選擇！吳老鋪 手作串燒酒場，一秒穿越日本屋台街景 | ELLE

PHOTO CREDIT: 吳老鋪 / 基隆市政府產業發展處

夜裡走進基隆信義區新豐街口，吳老鋪一字排開的紅旗與燈籠把路口照得通亮。這家手作燒物與酒場並陳的小店，在本次黑白壽司賞以評審特別獎拿下職業組最高肯定之一，可是本屆壽司美食競賽之冠。

吳老鋪 手作燒物 酒場的復古日式風，彷彿踏進日本在地的居酒屋。

PHOTO CREDIT: 吳老鋪

談到得獎，老闆笑言在眾多職業組中獲頒特別獎時「真的很意外」。作品以「夏日清爽感」為題，選用台灣北部綠竹筍，搭配黑肚石公背肉製成的一夜干，把干物與新鮮並置；捨去傳統壽司常見的蟹肉棒、小黃瓜，改以在地食材，講季節與風土，既有記憶點也更能說明基隆海鮮的個性。得獎後，更多人因此注意到吳老鋪，也更理解干物文化與不同海域食材的差異。

廣告 廣告

壽司達人組 吳老鋪 手作燒物 酒場 吳庭偉 金賞作品

PHOTO CREDIT: 基隆市政府產業發展處

回到店內菜單，特製一夜干（紅喉／北海道鮮魚）重視鹽湯比例與風乾條件，連當天風速、溫度都會影響質地與香氣；滷魚頭則以小火慢煮，精準拿捏醬汁比例與火候，讓膠質、油香與骨邊肉的甜度恰到好處。這些做法的背後，是對食安與專業的堅持：店家擁有日本官方與海外認證的料理證照，也在國際賽事拿下世界廚藝競賽銀牌，把屋台的料理帶上更大的舞台。

特色料理：一夜干（左）風味受鹽湯比例、風乾條件、風速與溫度影響；滷魚頭（右）透過精準醬汁比例與火候，將此料理味道拿捏的剛好。

PHOTO CREDIT: 吳老鋪

至於店名與故事，「吳」取自老闆姓氏，象徵一家四「口」與靠「天」吃飯，「老鋪」則象徵老闆對傳統、傳承與堅持的決心，和老闆娘白手起家一路撐過疫情風波，店齡將邁入第8年。從攤前燈火到檯前火候，他們把對料理的專注與基隆的風味，一併留在每一道菜裡——如果你想在夜色裡遇見一口屬於港城的好味道，吳老鋪會在燈下等你。

吳老鋪在每個月色下，迎接想在夜裡尋回那份老味道的人。

PHOTO CREDIT: 吳老鋪





吳老鋪 手作燒物 酒場

地址：基隆市信義區深溪路／新豐街口第7、8攤位

電話：0925-610-113

營業時間：18:00~02:00（週一公休）

>> 森林敘事La Foresta by Narrative｜隱身板橋巷弄的森林系餐酒館，享受靜謐療癒美食

>> 創意壽司寶藏店家「藏漁殿」：基隆必吃旨味海鮮餐廳

>> 「莞固和食」結合台灣在地食材與日式技法，喜愛日本料理的人一定要去





＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載