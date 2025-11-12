基隆深夜食堂！沒有生魚片也精彩的日式烤物饗宴，來這裡喝一杯，氣氛好到像走進動畫場景！
藏身在基隆街角的日式居酒屋～擇食居酒屋；
夜晚的燈光暖得像宮崎駿動畫裡的畫面，
那天我們沒有點生魚片，卻意外嚐到了更深的溫度，
從玉子燒到味噌松阪豬，每一口都像被生活輕輕擁抱。
夜幕低垂，基隆港邊的風有點鹹，
在巷弄裡拐進這間小小的居酒屋，
暖黃的燈光從木格窗灑出，
那一刻，我突然想到宮崎駿電影裡的場景，
有煙、有香氣、有溫度，
彷彿下一秒，就會有卡通人物推門而入。
炙燒的香氣從料理檯飄出，
交織著味噌、蔥鹽、明太子的氣味，
那一瞬間，我只想靜靜坐下，好好吃一頓飯。
熱騰騰的開場，玉子燒；
金黃柔軟的厚片，一刀切下仍帶著水潤的彈性，
那淡淡的高湯香與甜味交織，
就像早晨的陽光照進心裡，溫柔又安定。
接著是軟絲握壽司，
不炙不涼，剛好是最舒服的溫度，
軟絲微彈、飯粒微酸，
咬下的瞬間能聽見海的低語，
是那種「不說話也懂」的味道。
澎湖小捲帶著淡淡的鹹香，
被川燙得緊實入口剛剛好，
那咀嚼間滲出的鮮味，
讓我一瞬間想起盛夏時在海邊吹風的夜晚。
炸白帶魚肉串則是今晚的驚喜，
外層酥脆、內裡柔嫩，
魚肉的細緻與油香在嘴裡輕輕綻放，
那種酥香與海味交錯的幸福，
簡直讓人停不下筷子。
明太子山藥燒像是熱戀的模樣，
粉橘色的明太子醬在炙火下微微焦化，
搭上滑嫩的山藥，
一口咬下，鹹香中帶著黏糯的甜，
那層次實在讓人著迷。
味噌松阪豬 焦香的外皮、微脆的油花、
與味噌的甘鹹香氣纏綿在一起，
每一口都讓人想舉杯「乾杯！」
這大概就是居酒屋最迷人的時刻吧。
帶皮玉米筍，是我每次看到都忍不住想點的菜，
外層微焦的葉皮剝開，冒出一縷甜香的熱氣，
撒點海鹽後入口，清甜又飽滿，
像是給整場烤物饗宴的一個喘息。
烤牛肉干貝肉串，豪氣又細緻；
牛肉的濃郁搭上干貝的鮮甜，
交織出一種奢華的口感，
香氣濃得像要黏在空氣裡。
還有蔥鹽雞腿肉串，
鹹香、軟嫩、炭香四溢，
那蔥的辛香與雞腿肉的油脂完美融合，
在嘴裡，是最樸實卻最讓人滿足的幸福。
離開時，夜色正濃，店外的燈光柔得像動畫場景，
街上有風，也有笑聲，而我心裡，滿是那一晚的香氣與溫柔。
那天，我們沒有點生魚片，卻吃到了比生魚片更深的「鮮」，
是生活裡的煙火氣、是彼此間的微笑、
是那種被食物溫柔擁抱的幸福。
這間藏在基隆巷弄裡的擇食居酒屋，
沒有浮誇的菜單，也沒有過多的擺盤，
卻用每一道料理提醒你：「美味，不在遠方，就在當下。」
有時候，最動人的夜晚，
不過是一桌小菜、一杯酒、
和幾個願意一起吃飯的人。
擇食居酒屋
粉絲頁：https://www.facebook.com/goodchooseizakaya/
地址：200基隆市仁愛區孝一路23巷1弄2號
營業時間：00:30–01:00、17:30–00:00
電話：0224272222
文章來源：快樂雲愛旅行
