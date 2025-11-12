基隆淹成河！ 強降雨排水不及 市區一片汪洋

基隆市區多處低窪路段積水高漲，水位幾乎淹到車輪高度。（圖／東森新聞）





迎風面的基隆也難以倖免，淹成一片汪洋！排水系統來不及宣洩，市區多處低窪路段積水高漲，相關單位已經緊急啟動抽水設備，並持續管制通行。

階梯上泥水不斷湧出，像是小型泥流瀑布，沿著斜坡往下狂洩，傍晚累積的雨勢又再度湧向路面。

車輛在一片汪洋中緩慢前進，水位幾乎淹到快整個車輪高，行駛困難。

接近晚間8點左右，基隆麥金路及基金一路圓環一帶，因為地勢低窪，當地排水溝寬度不足，碰上短時間內強降雨，水量遠超過排水負荷造成淹水，雨水沿著排水口往大涵箱灌流。

基隆連日豪雨未歇，路面積水持續累積，當地興寮里長黃均筠，緊急向區公所調派大型抽水機支援，希望阻擋箱涵溢流，避免雨水倒灌進下游民宅。

由於去年同地區曾經因為雨勢溢流造成住家淹水，周邊住戶這次也提前做好防護，圍起簡易攔水閘門嚴陣以待。

