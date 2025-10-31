生活中心／陳崇翰 基隆報導

基隆市環保局一名清潔隊的班長，遭人爆料多次蹺班摸魚，還放任親近的隊員，上班期間兼職，還疑似詐領加班費，引發其他隊員不滿，向外部單位檢舉。針對相關情事，基隆市環保局指出，目前已派員了解情況，一旦查證屬實將依規進行懲處。

一名穿著藍色環保隊制服的中年男子，只見他大白天沒有出勤，忙著拿抹布不停擦拭、清潔自己的愛車。或是騎著機車翹班，跑到轄區範圍外巡視，基隆市環保局清潔隊中山班的一名陳姓班長，遭爆料上班時間公器私用、摸魚偷懶。

廣告 廣告

基隆清潔隊爆弊端！ 「摸魚班長」睡覺等下班、詐加班費

基隆清潔隊陳姓班長，遭指控上班洗車、詐加班費。（圖／民視新聞）

爆料人透露，任職多年的陳姓班長，領著近5萬的底薪，近一年每天到辦公室吃飯、睡覺、等下班，甚至在上班時間清洗私人機車，還包庇親近的隊員上班兼職或健身，其他隊員只能乖乖執行勤務，甚至浮報加班時數，協助詐領加班費。像是去年蘇力颱風，陳姓班長的親信，不但臨時請假，事後竟還領到8小時加班費，讓當天冒雨出勤的同仁，相當不滿。清潔隊員：「下雨都會有泥巴。」對此，陳姓班長喊冤，洗車是因為出勤用自家機車，機車跟身體弄髒必須清洗，騎車翹班的畫面，則是要去區隊的路上，加班費也是有做的人才有，認為爆料者是捕風捉影。

基隆清潔隊爆弊端！ 「摸魚班長」睡覺等下班、詐加班費

基隆清潔隊陳姓班長，遭指控上班洗車、詐加班費。（圖／民視新聞）

基隆市環保局區隊長曹宏儒：「本局接獲此次檢舉後，立即展開調查，檢舉人若有更多相關事證可疑並提供本局，經查證若違不法，本局將依相關規定進行辦理。」目前基隆市環保局已派員了解情況，一旦查證屬實將依規進行懲處，但爆料人並未出面受訪，僅憑幾張照片、影片，事實仍有待驗證。





原文出處：基隆清潔隊爆弊端！ 「摸魚班長」睡覺等下班、詐加班費

更多民視新聞報導

坣娜死因公開抗癌近4年！丈夫悲痛發聲「在床邊抱著她離世」

亞馬遜裁1.4萬員工！執行長賈西：不是為了錢和AI

突然停電別慌！ 台電揭3大原因：不必急著通報

