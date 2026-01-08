基隆減碳行動成果亮眼 「基北北桃我的減碳存摺」助攻低碳通勤生活圈 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／基隆報導

由基隆市與台北市、新北市、桃園市共同推動的114年「基北北桃我的減碳存摺全民運動」，於12月22日舉辦參與人數突破40萬暨贊助商頒獎記者會。在四市政府、企業、學校及民眾熱情響應下，活動參與人數已突破44萬人，累積減碳量超過5萬5千公噸，展現跨縣市合作推動低碳生活的具體成果。

基隆市副市長邱佩琳表示，「我的減碳存摺」不僅是一項政策工具，更是一場全民參與的城市行動。市府除鼓勵市府同仁踴躍參與外，也成功號召多個重要夥伴加入減碳行列，包括國立海洋科技博物館、國立臺灣海洋大學、陽明海運公司等，共同組成基隆減碳大聯盟，擴大全民減碳影響力。

邱佩琳也特別感謝民間企業與相關單位的支持，包括智崴公司贊助 Aniverse 門票優惠，以及海科館、北海岸風景區管理處與基隆市政府產業發展處提供多元獎項，讓市民在參與減碳行動的同時，也能實際感受到回饋與鼓勵，提升活動的吸引力與參與度。

基隆市近年在永續治理上的努力也獲得肯定。邱佩琳分享，基隆市在競爭激烈的「2025永續城市SDGs大調查」中，榮獲「永續城市環境力特別傑出獎」，顯示市府在推動環境永續、綠能轉型及低碳交通政策上的成果逐步顯現。

在交通減碳方面，基隆市積極推動運具轉型，透過補助與政策引導，鼓勵青年汰換燃油機車、申請電動機車，使基隆市電動機車使用比例躍居全台之冠；此外，12月3日基隆市首次引進行駛國道路線的電動大巴，並持續推動市區公車電動化，逐步建構低碳、友善的公共運輸系統，為市民打造更永續的通勤環境。

邱佩琳強調，邁向2050淨零碳排的目標，需要政府、企業與市民攜手同行。市府將持續邀請市民加入「我的減碳存摺」行列，讓減碳成為日常選擇，也讓基隆在基北北桃通勤生活圈中，持續扮演推動低碳轉型的重要角色，共同實現永續城市的願景。

