基隆減碳30％ 提前5年達標

基隆市政府推動溫室氣體減量及氣候變遷調適政策有成，依據最新成果報告顯示，基市透過跨局處與氣候變遷因應推動合作下，整體減碳策略達成率已達9成，溫室氣體排放量更較民國94年基準年減少30.7％，提前超越119年目標，此外，近期強降雨基隆災害案件相對減少，也顯示在水環境治理的成果。基市環保局長馬仲豪強調，市府將持續朝兼具安全、環保與韌性的低碳永續城市邁進。

環保局職業安全衛生與永續管理科長李昆達指出，依據最新「第2期溫室氣體減量執行方案」及「氣候變遷調適執行方案」成果報告顯示，基市於減碳與氣候變遷調適成果已領先全國，展現落實「2050淨零排放」與永續轉型的決心。

李昆達表示，市府透過TPASS北北基桃1200通勤月票及基隆市內288通勤月票方案，有效減少民眾使用私人運具；鼓勵汰換節能家電及設備降低碳排；推動電動機車汰換燃油車，截至113年12月31日共新增1萬4146輛，占比成長遠高於6都，推估每年將可減少二氧化碳4647.97噸。

李昆達說，基隆整體減碳策略達成率已達9成，溫室氣體排放量於111年相較94年基準年已減少二氧化碳82.88萬噸，減幅達29.32％，更於112年減幅達30.7％，提前達到119年減少30％階段性目標，顯示市府在推動低碳轉型已取得優異成績。

在氣候變遷調適方面，李昆達指出，市府推動7大領域包括維生基礎設施、水資源、土地利用、海岸及海洋、能源供給及產業、農業生產與生物多樣性及健康，共49項行動皆已完成。

李昆達強調，尤其「水環境治理」領域，透過長期清淤、水溝拓寬及排水系統改善工程，有效提升城市防災韌性。近期台灣屢因強降雨引發水患，基隆災損減免申請案件數相對減少，充分展現在氣候調適的成效。