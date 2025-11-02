基隆減碳30％ 提前5年達標
基隆市政府推動溫室氣體減量及氣候變遷調適政策有成，依據最新成果報告顯示，基市透過跨局處與氣候變遷因應推動合作下，整體減碳策略達成率已達9成，溫室氣體排放量更較民國94年基準年減少30.7％，提前超越119年目標，此外，近期強降雨基隆災害案件相對減少，也顯示在水環境治理的成果。基市環保局長馬仲豪強調，市府將持續朝兼具安全、環保與韌性的低碳永續城市邁進。
環保局職業安全衛生與永續管理科長李昆達指出，依據最新「第2期溫室氣體減量執行方案」及「氣候變遷調適執行方案」成果報告顯示，基市於減碳與氣候變遷調適成果已領先全國，展現落實「2050淨零排放」與永續轉型的決心。
李昆達表示，市府透過TPASS北北基桃1200通勤月票及基隆市內288通勤月票方案，有效減少民眾使用私人運具；鼓勵汰換節能家電及設備降低碳排；推動電動機車汰換燃油車，截至113年12月31日共新增1萬4146輛，占比成長遠高於6都，推估每年將可減少二氧化碳4647.97噸。
李昆達說，基隆整體減碳策略達成率已達9成，溫室氣體排放量於111年相較94年基準年已減少二氧化碳82.88萬噸，減幅達29.32％，更於112年減幅達30.7％，提前達到119年減少30％階段性目標，顯示市府在推動低碳轉型已取得優異成績。
在氣候變遷調適方面，李昆達指出，市府推動7大領域包括維生基礎設施、水資源、土地利用、海岸及海洋、能源供給及產業、農業生產與生物多樣性及健康，共49項行動皆已完成。
李昆達強調，尤其「水環境治理」領域，透過長期清淤、水溝拓寬及排水系統改善工程，有效提升城市防災韌性。近期台灣屢因強降雨引發水患，基隆災損減免申請案件數相對減少，充分展現在氣候調適的成效。
其他人也在看
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 6 小時前
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
冷空氣下週報到！氣象署揭全台氣溫溜滑梯：北部低溫恐探20°C
[Newtalk新聞] 東北季風發威，未來一週天氣轉涼並伴隨強陣風！氣象署今(2)日表示，受東北季風影響，北部及東半部地區將有明顯降雨，氣溫也呈現一路走低的趨勢，特別是北部及東北部感受將更為顯著。沿海地區更要留意黃色等級的強風特報，最大陣風恐達8級以上，提醒民眾外出務必加強保暖，並注意強風帶來的影響。 氣象署指出，從今(2)日至下週二(5)日，台灣整體將籠罩在東北季風帶來的濕涼天氣型態中。特別是今(2)日及明(3)-後(4)日兩天，東北風帶來的水氣較多，使得北部、東北部及東部地區的降雨機率相對較高，局部地區甚至可能出現較大的雨勢。中南部地區雖然降雨機率較低，但仍需留意局部短暫陣雨的可能性。預估降雨會集中在迎風面區域，提醒民眾出門前可參考降雨預測圖，並攜帶雨具備用。 氣溫方面，氣象署觀察到，從今(2)日開始到週二(4)日，北部、中部、南部及花蓮等主要城市，氣溫都將呈現下降趨勢。以台北為例，最高溫將從28°C左右一路下滑至22°C以下，最低溫則會落在20°C左右。中部地區的氣溫變化與北部相似，高溫也將下降約4-6°C。南部地區雖然降幅較小，但高溫仍會從近30°C降到26°C上下。花蓮地區氣新頭殼 ・ 10 小時前
海鷗颱風最快明生成！還有新熱帶系統恐「拋物線擾台」北部防雨彈
中央氣象署預報下週東北季風增強，北部、東部將轉雨變涼；熱帶低壓TD28恐升格為颱風「海鷗」，但離台遠無直接影響。「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，另一熱帶擾動99W可能走「拋物線」靠近台灣，變數大需持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷氣團報到！「這2地」夜低溫下探17度 專家：一路涼到下週一
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受東北季風增強影響，北台灣31日起天氣明顯轉涼，迎風面如基隆北海岸、宜蘭、花東及恆春半島將出現短暫陣雨。氣象專家吳聖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
海鷗恐升級中颱 北東水氣增多轉濕涼「雨連下3天」
海鷗颱風有增強為中颱的趨勢，未來將朝菲律賓東部群島、越南前進。氣象署也提醒，未來幾日東北季風影響，週三前北部、東部降雨較多、整天濕涼，中南部則要留意日夜溫差大。中天新聞網 ・ 15 小時前
又有雙颱共舞成形？氣象專家揭「11月變天預測」
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風海鷗生成後快速西行，雖然對台無直接威脅，但氣象專家林得恩提醒，後方海域已有新擾動正 […]引新聞 ・ 19 小時前
東北季風發威！今低溫探18度「這時起雨區擴大」 下波冷空氣這天報到
今、明（2日、3日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；氣象署提醒，基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大臺北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨；今晨北部地區有局部短暫雨，中部地區有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，週二降雨擴及北台灣。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
下週五才回溫！去年11月颱風5個生成 今年預估現況曝
【記者莊偉祺／台北報導】今起受東北季風影響，氣象署估下週五才會明顯回溫！目前台灣周邊正有溫、熱帶氣旋欲生成，氣象專家指出去年11月颱風就有康芮、天兔等5個，今年颱風生成是否延長也預估了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
東北季風發威略降溫！下週一入夜又變天 恐有颱風生成
今（1日）受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，下週一（3日）晚間又要變天，水氣增多，北海岸降雨機率提高。中天新聞網 ・ 1 天前
週末濕冷迎11月！北東低溫探19度 颱風「海鷗」恐生成
氣象署表示，未來一週將有兩波東北季風增強：第一波持續至下週一，屆時北部與東北部整日偏涼，其他地區早晚亦略為轉涼。基隆北海岸、大台北山區、東北部、東半部將出現局部短暫雨，中部以北山區、大台北地區、東南部、恆春半島亦可能有零星短暫雨，其他地區則以多雲到晴為主...CTWANT ・ 1 天前
東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準颱「海鷗」估明生成！雨彈掃北東 局部低溫下探19度
東北季風和低壓雲系挾水氣接近，北部持續有雨且範圍擴大，局部地區還可能下探19度低溫，涼意較明顯。另今年第25號颱風「海鷗」預計最快2日生成，目前對台無直接影響。中天新聞網 ・ 1 天前
日夜溫差大！東北迎風面有短暫雨 氣溫「溜滑梯」下探20度
即時中心／林耿郁報導今（1）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 1 天前
"廚餘海挨轟"台中市政策又轉彎 盧秀燕:明天起改用燒的
民視新聞／綜合報導非洲豬瘟爆發第11天，邁入第三階段，台中市長盧秀燕說目前出現曙光，只要第三階段守住，只是台中廚餘政策一再轉彎，挨轟廚餘海、燕圾湖、廚餘噴泉。11月3日起，政策又轉彎，改成只留一處文山掩埋場，其餘通通丟去焚燒，民代痛批，原有的垃圾都燒不完，現在又多了廚餘，擔心戴奧辛過量！台中爆發非洲豬瘟第11天，以五天為一個周期來算，已經邁入第三階段，台中市長盧秀燕帶來好消息，說已經看見曙光，疫情鎖在案場沒擴散，不過，疫情爆發至今，暫停使用廚餘餵豬，台中市廚餘政策一再轉彎，先是開放12處廚餘掩埋場，再縮減為4處，11月3日起，又要改採焚化為主，只保留一處文山掩埋場。台中市議員（民）何文海：「我們的文山焚化爐已經30年，要淘汰的一個老爐子，它沒辦法適應這麼多的水分，必定產生非常多的戴奧辛。」台中市爆發豬瘟，已邁入第三階段。（圖／民視新聞）綠營民代不滿，原本的垃圾量就已經消化不完，現在只有一處廚餘掩埋場，等於其他所有廚餘都要靠焚燒來解決，民代更擔心的是焚燒後釋放大量戴奧辛，對民眾健康產生威脅！台中市廚餘政策急轉彎，３日起只剩一處文山掩埋場。（圖／民視新聞）台中市副市長鄭照新回應，目前廚餘處理多管齊下，不只掩埋還有焚燒與發電，而環境部管理署副署長林左祥也強調，焚化爐都有進行汙染檢測，請民眾不用擔心，不過，中央原先並沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，呼籲民眾丟廚餘前一定要瀝水，減少廚餘量！原文出處：「廚餘海」挨轟中市政策又轉彎！ 台中市府：明天起改用燒的 更多民視新聞報導梧棲豬農住家大門.車輛均陽性 專家拋"全場焚燒"杜絕非洲豬瘟疫調！ 化製三聯單數字疑兜不攏 檢調偵辦調查上百化學兵"車輪戰"清消! 梧棲豬農住家10處全陰性民視影音 ・ 13 小時前
豬隻禁運宰11／7有望解禁！ 農業部：總量管控每日約3萬頭
此外，台中爆發非洲豬瘟疫情，經過2次清消仍驗出核酸陽性反應，非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍1日表示，化學兵已完成清消，預計11月3日再度採檢，若驗出陰性，不代表就OK，7天後須再第二次採檢，若驗出陽性，代表現場清消需要再加強。陳駿季強調，疫調工作已告段落，完...CTWANT ・ 22 小時前
東北季風增強！清晨低溫掉到剩17度 海鷗颱風將生成對台影響曝光
【緯來新聞網】氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，因受到東北風增強影響，全台迎風面緯來新聞網 ・ 1 天前
北台灣有感降溫 空曠地區下探18℃
至於南部，則要留意早晚溫差比較大，不過，因為有一波東北季風報到，而且可能是今年以來，最大一波降溫，特別是北台灣，降溫特別明顯，低溫有機會跌到18到19度之間，提醒您，早出晚歸記得多添加一件外套。走...大愛電視 ・ 1 天前
受東北季風影響！未來一週「前濕後晴」 颱風「海鷗」對台無影響
受東北季風影響，今（2）日全台各地幾乎都有降雨，氣溫約介於19至25度之間。中央氣象署指出，未來一週天氣前半週將受到東北季風影響，北部及東半部感受濕涼，中南部則天氣穩定，白天溫暖、夜晚微涼，週四（6日台視新聞網 ・ 9 小時前
濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞
今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KAL台視新聞網 ・ 21 小時前