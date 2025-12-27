基隆港人氣景點大集合 海洋廣場、劉銘傳隧道、港景新地標！6大亮點一日散步

Photo Credits：chieh.24、twopiggyhavefun

基隆港不只有郵輪，現在更好逛、更好拍！從港邊浪漫海景、百年歷史隧道，到俯瞰港景的新地標瞭望台，基隆正悄悄變身最適合散步的一日小旅行城市。白天走讀台灣海域歷史、登高看海，傍晚轉進彩色漁港與特色公車站，夜晚再用在地美食收尾，一路從海風走到人情味。

【基隆6大亮點散步去】

基隆海洋廣場/看郵輪+聖誕樹

劉銘傳隧道/重新開放的免費隧道景點

旭丘指揮所/走讀台灣海域歷史

基隆塔/熱門新地標瞭望基隆港風景

正濱魚港/台畜熱狗堡公車站

廟口夜市/崁仔頂碳烤三明治

基隆海洋廣場/看郵輪+聖誕樹

Photo Credits：scott67280000 、chih07090616

基隆海洋廣場是港區最熱鬧的迎賓門面，平日可近距離欣賞大型郵輪靠港，每到年底更換上高聳聖誕樹與燈飾，夜晚亮燈後成為情侶與攝影迷必訪景點。廣場視野開闊，能一路望向基隆港與城市天際線，也是參加港邊活動、散步吹海風的最佳起點。

地址：基隆市仁愛區忠一路3-2號

交通：搭台鐵至「基隆車站」，步行約5分鐘

劉銘傳隧道/重新開放的免費隧道景點

Photo Credits：kevinwang_870528、dribs__drabs

擁有百年歷史的劉銘傳隧道，是台灣最早的現代化隧道之一，近期整修後重新開放，成為寓教於樂的免費景點。走進隧道能感受清涼石壁與歲月痕跡，沿途設有解說牌，讓人一邊散步一邊認識清代基隆港的軍事與交通發展，適合親子與歷史迷慢慢走讀。

地址：基隆市安樂區崇德路129號

旭丘指揮所/走讀台灣海域歷史

Photo Credits：arialhsiao、hchtom.tw

旭丘指揮所位於制高點，是昔日重要的軍事指揮設施，現在轉型為歷史走讀空間。園區保留防空洞、指揮室等遺跡，搭配展覽介紹基隆港在戰略與航運上的角色。從這裡可遠眺港區與海面，結合歷史與風景，是喜歡深度旅行者不可錯過的一站。

地址：基隆市中正區正榮街101號

交通：基隆車站轉乘公車至「旭丘站」，步行前往

基隆塔/熱門新地標瞭望基隆港風景

Photo Credits：twopiggyhavefun、luyupu、halokkvision、fuchikolovefood

造型超特殊的基隆塔，外觀就很像是吊車或起重機，橘色的外觀超級顯眼，因此從尚未開幕到現在，一直都是許多人關注的焦點。其實基隆塔的設計理念，就是源自於基隆港口的橋式起重機，雖然造型特殊，但基隆塔本質還是一座塔型建築，內有直達電梯可以登上頂樓，俯瞰整個基隆。頂層宅有天空步道，室內空間也有觀景咖啡，不同窗戶面向不同視野，超適合情侶約會來走走。

地址：基隆市中正區義二路130號

正濱魚港/台畜熱狗堡公車站

Photo Credits：chieh.24、weng_tzuyun、aelius0710、xiongda.ouou

基隆正濱漁港彩虹屋對面的公車站候車亭，如今也是可以順遊、好拍的人氣打卡站。由台畜公司認養的公車站亭，以美式復古熱狗舖造型，加上暖白光照明，吸晴也為等車民眾提升安全便利。公車亭背板設計，除了有企業相關產品介紹，還融入基隆在地風情文化圖片，像是繽紛多彩的彩虹屋、岸邊漁船、台畜小豬、手工碳烤吉古拉等，讓等公車的時光也充滿樂趣。

地址：基隆市中正區正濱路

廟口夜市/崁仔頂碳烤三明治

Photo Credits：ouchiaan_photography、loveeat_pudding

基隆廟口夜市不只經典小吃多，崁仔頂一帶的碳烤三明治更是在地人氣宵夜，微焦吐司配上香氣十足的烤料，簡單卻讓人一吃上癮。逛完港區、拍完夜景，用熱騰騰的夜市美食為一日散步畫下完美句點。

地址：基隆市仁愛區忠四路1號

撰文者/ 海的那編