基隆港出意外！聯結車自撞貨櫃 駕駛一度受困

地方中心／綜合報導新北市瑞芳區九份老街入口處前，週六下午4點多，發生一起火燒車事故。一輛載著11名遊客的中型遊覽車，停在路邊，不明原因突然起火燃燒。消防人員到場時，整輛車已陷入火海。不過，幸好當時車內11人，都已驚下車到老街逛街，逃過一劫。起火原因，還有待調查。一輛遊覽車，不斷竄出橘紅色的火光，陣陣黑煙直沖天際，整條街濃煙密布。就怕延燒到一旁的民宅，消防人員趕緊拉起水線灌救。只見整輛車的前半部，被燒得一片焦黑，只剩下骨架。怎麼也沒想到，好端端地把車停在路邊，整輛車卻突然起火。事發的第一時間，駕駛也趕緊起車上滅火器滅火。當事駕駛表示，(當下車上)鬧轟轟的，我馬上就把安全門打開，馬上他們人就疏散開了，我們就叫他(遊客)走旁邊，那個(火燒)的時間很快，我剛剛就是有去拿那個滅火器，去噴一噴。九份老街驚傳火燒車事故。（圖／民視新聞）事發就在新北市瑞芳區，九份老街入口處前，週六下午4點多，一輛中型遊覽車，不明原因突然起火燃燒。遊覽車駕駛在第一時間，趕緊拿起車上的滅火器救火，沒想到火勢越燒越烈，等到消防人員到場時，整輛車陷入火海，現場濃煙密布。當時車上的11名乘客，還有一名導遊，都已經下車在逛老街，幸運逃過一劫。新北市消防局瑞芳分隊小隊長曾渭錕表示，日本團團員11個，含導遊跟司機共13人，均平安無事，起火點疑似是後方的引擎室，人員均平安，現在火勢也都熄滅了。九份老街驚傳火燒車事故。（圖／民視新聞）開心出遊，卻碰上火燒車事故，不過好在沒有人員傷亡，詳細的起火原因，還有待火調科人員，進一步釐清。原文出處：九份老街中型遊覽車突起火 11名旅客下車逛街幸無人傷

